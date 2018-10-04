Суд признал незаконным арест фигурантки дела «Нового величия» Павликовой

Мосгорсуд признал незаконным арест Анны Павликовой. Об этом 4 октября пишет «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».

Фигурантку дела об экстремистском сообществе «Новое величие» заключили под стражу еще в марте 2018-го, под давлением общественности позже ее перевели под домашний арест. Сегодня на заседании суда адвокат Ольга Карлова заявила, что из-за незаконного ареста здоровье Павликовой резко ухудшилось. Суд согласился с доводами защиты.

Кроме того, Карлова попросила, чтобы обвиняемую отпустили под подписку о невыезде — под домашним арестом она не может получать качественное лечение.

Ранее суд отпустил под домашний арест двух фигуранток дела — Анну Павликову и Марию Дубовик. Содержание в СИЗО 18- и 19-летней девушек вызвало общественное возмущение, в итоге из изолятора их отпустили.

19 августа один из фигурантов дела «Нового величия», 30-летний Дмитрий Полетаев, заявил, что нуждается в моральной и финансовой поддержке, и рассказал, что он «стал жертвой провокатора и подстрекателя, который ловко и цинично внедрился в группу».