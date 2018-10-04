«Россети» и ENEL построят цифровые сети в Псковской области

Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада

Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский и Генеральный директор компании Enel Франческо Стараче на полях РЭН обсудили сотрудничество в области цифровизации электросетевого комплекса в России.

Главы крупнейших в мире энергокомпаний объявили, что приступают к активной стадии реализации проекта по созданию интеллектуального кластера цифровых технологий в Псковской области.

Проект подразумевает установку программно-аппаратного комплекса, включающего в себя управляемые элементы сети, интеллектуальные системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных и современную комплексную систему управления всеми элементами сети.

Создание данной системы направлено на повышение эффективности деятельности по передаче электроэнергии, снижение затрат на покупку потерь, организацию эффективного контроля потребления электроэнергии и снижение операционных и инвестиционный расходов компании.

Результатом данного проекта станут не только экономические эффекты от внедрения инновационных технологий, но и база для совершенствования бизнес процессов в электросетевом комплексе России в целом.

Напомним, ПАО «МСРК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») уже реализует проект «Цифровой район электрических сетей» в Новгородской области в рамках соглашения, подписанного в апреле 2017 года между Правительством Новгородской области и ПАО «Россети». Цель внедрения технологий «SmartGrid» («умная сеть») - повысить надежность и качество энергоснабжения потребителей. В общей сложности объем инвестиций, направленный МРСК Северо-Запада на реализацию этого проекта, уже достиг 488 млн рублей. В проекте применяются компоненты отечественного производства.

В планах энергетиков в 2019 году запустить в эксплуатацию интеллектуальную распределительную сеть в Боровичском районе Новгородской области. Параллельно ведется расширение «цифровой» распредсети в Валдайском районе, пуск которой состоялся в конце минувшего года.

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