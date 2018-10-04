«Россети» и Мурманская область продолжат работу над развитием региона

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Россети»

Глава ПАО «Россети» Павел Ливинский на полях Российской энергетической недели провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

Повестка включала обсуждение актуальных вопросов развития электросетевого комплекса региона, связанных с технологическим присоединением новых потребителей, тарифным регулированием, консолидацией электросетевых активов, нормализацией расчетов за услуги по передаче электроэнергии.

В число затронутых тем также вошло обсуждение строительства новых питающих центров на территории субъекта.

«Безусловными приоритетами работы нашей компании являются надежность, доступность и эффективность электроснабжения потребителей. Мы строим нашу работу в Мурманской области, как и в других субъектах РФ, на основе передовых технологических решений и с учетом задач социально-экономического развития регионов», – отметил в ходе встречи Павел Ливинский.

По словам генерального директора «Россетей», снижение инфраструктурных ограничений «является важным стимулом для развития новых производств, создания новых видов бизнеса». «Россети» в этом плане – надежный, ответственный и предсказуемый партнер для инвесторов», – подчеркнул в ходе встречи Павел Ливинский.

Напомним, в сентябре на заседании комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса при Губернаторе Мурманской области обсуждались вопросы, связанные с организацией электроснабжения объектов Мурманского транспортного узла. Представители энергетических компаний, участвующих в проекте, представили информацию о сроках и ходе выполнения мероприятий.

В частности, заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Колэнерго» Сергей Викулин сообщил о выполненной реконструкции на двух подстанциях энергопредприятия с заменой трансформаторов тока и выключателей. В настоящее время реализуются мероприятия по строительству линий электропередачи общей протяженностью 27,7 км. Всего в рамках проекта предусмотрено освоение капитальных вложений на сумму 183,4 млн рублей.

Справка о компании ПАО «МРСК Северо-Запада»