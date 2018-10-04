«Западная шпиономания набирает обороты». МИД РФ прокомментировал высылку из Нидерландов «сотрудников ГРУ»
Министерство иностранных дел России коротко ответило на информацию голландских силовиков о высылке из Нидерландов четверых россиян с дипломатическими паспортами. Об этом 4 октября пишет РБК со ссылкой на РИА Новости.
«Западная шпиономания набирает обороты. В ближайшее время последует официальный комментарий российской стороны», — заявили в МИДе.
Справка:
Напомним, что четверо россиян с дипломатическими паспортами были высланы из Гааги после неудачной попытки взломать Wi-Fi ОЗХО еще в апреле 2018 года. Операция, как утверждают голландские силовики, была организована ГРУ. У одного из высланных была найдена квитанция на оплату поездки в такси от главного управления генерального штаба в московский аэропорт. Намерение взломать Wi-Fi ОЗХО связывается с расследованием дела об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Кроме того, их обвинили в попытке украсть данные по делу о сбитом над Украиной боинге MH17.