«Западная шпиономания набирает обороты». МИД РФ прокомментировал высылку из Нидерландов «сотрудников ГРУ»

Министерство иностранных дел России коротко ответило на информацию голландских силовиков о высылке из Нидерландов четверых россиян с дипломатическими паспортами. Об этом 4 октября пишет РБК со ссылкой на РИА Новости.

«Западная шпиономания набирает обороты. В ближайшее время последует официальный комментарий российской стороны», — заявили в МИДе.