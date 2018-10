Генсек НАТО призвал Россию отказаться от «безрассудного поведения» и обвинил ГРУ в кибератаках по всему миру

В Североатлантическом альянсе потребовали, чтобы Россия прекратила кибератаки на другие страны, пообещав укрепить собственную безопасность.

«НАТО солидарно с правительствами Нидерландов и Великобритании в их обращении к России по поводу кибератак против Организации по запрещению химического оружия и других. Россия должна прекратить свое безрассудное поведение, направленное на подрыв международного права и институтов. НАТО вместе со своими союзниками будет работать, чтобы укрепить киберзащиту», – написал 4 октября в своем Twitter генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

#NATO stands in solidarity with the Dutch & UK governments in calling out #Russia on its cyber attacks against @OPCW & others. Russia must stop its reckless pattern of behaviour to undermine international law & institutions. NATO Allies work together to bolster our cyber defences pic.twitter.com/8dPHcRBdYy