Генсек НАТО призвал Россию отказаться от «безрассудного поведения» и обвинил ГРУ в кибератаках по всему миру

В Североатлантическом альянсе потребовали, чтобы Россия прекратила кибератаки на другие страны, пообещав укрепить собственную безопасность.

«НАТО солидарно с правительствами Нидерландов и Великобритании в их обращении к России по поводу кибератак против Организации по запрещению химического оружия и других. Россия должна прекратить свое безрассудное поведение, направленное на подрыв международного права и институтов. НАТО вместе со своими союзниками будет работать, чтобы укрепить киберзащиту», – написал 4 октября в своем Twitter генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

#NATO stands in solidarity with the Dutch & UK governments in calling out #Russia on its cyber attacks against @OPCW & others. Russia must stop its reckless pattern of behaviour to undermine international law & institutions. NATO Allies work together to bolster our cyber defences pic.twitter.com/8dPHcRBdYy — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 4 октября 2018 г.

На сайте военного блока также выпущено официальное обращение, где указано, что министры обороны стран – членов НАТО были в курсе неудачной попытки россиян взломать Wi-Fi ОЗХО.

Ранее со своим обращением по этому поводу выступили британский премьер Тереза Мэй и глава кабинета министров Голландии Марк Рютте, которые обвинили ГРУ в атаках по всему миру.

Напомним, что четверо россиян с дипломатическими паспортами были высланы из Гааги после неудачной попытки взломать Wi-Fi ОЗХО еще в апреле 2018 года. Операция, как утверждают голландские силовики, была организована ГРУ. У одного из высланных была найдена квитанция на оплату поездки в такси от главного управления генерального штаба в московский аэропорт. Намерение взломать Wi-Fi ОЗХО связывается с расследованием дела об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Кроме того, их обвинили в попытке украсть данные по делу о сбитом над Украиной "Боинге MH17".