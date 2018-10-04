Генсек НАТО призвал Россию отказаться от «безрассудного поведения» и обвинил ГРУ в кибератаках по всему миру
В Североатлантическом альянсе потребовали, чтобы Россия прекратила кибератаки на другие страны, пообещав укрепить собственную безопасность.
«НАТО солидарно с правительствами Нидерландов и Великобритании в их обращении к России по поводу кибератак против Организации по запрещению химического оружия и других. Россия должна прекратить свое безрассудное поведение, направленное на подрыв международного права и институтов. НАТО вместе со своими союзниками будет работать, чтобы укрепить киберзащиту», – написал 4 октября в своем Twitter генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
#NATO stands in solidarity with the Dutch & UK governments in calling out #Russia on its cyber attacks against @OPCW & others. Russia must stop its reckless pattern of behaviour to undermine international law & institutions. NATO Allies work together to bolster our cyber defences pic.twitter.com/8dPHcRBdYy— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 4 октября 2018 г.
На сайте военного блока также выпущено официальное обращение, где указано, что министры обороны стран – членов НАТО были в курсе неудачной попытки россиян взломать Wi-Fi ОЗХО.
Ранее со своим обращением по этому поводу выступили британский премьер Тереза Мэй и глава кабинета министров Голландии Марк Рютте, которые обвинили ГРУ в атаках по всему миру.
Напомним, что четверо россиян с дипломатическими паспортами были высланы из Гааги после неудачной попытки взломать Wi-Fi ОЗХО еще в апреле 2018 года. Операция, как утверждают голландские силовики, была организована ГРУ. У одного из высланных была найдена квитанция на оплату поездки в такси от главного управления генерального штаба в московский аэропорт. Намерение взломать Wi-Fi ОЗХО связывается с расследованием дела об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Кроме того, их обвинили в попытке украсть данные по делу о сбитом над Украиной "Боинге MH17".
Справка:
Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравлены, как считает Скотленд-Ярд, боевым отравляющим веществом «Новичок» российского происхождения. 5 сентября 2018 года королевская прокуратура опубликовала фотографии и данные предполагаемых исполнителей. Александр Петров и Руслан Боширов опровергли в интервью RT свою принадлежность к спецслужбам. Их загранпаспорта выданы примерно в то же время, что и бывшему сотруднику военной разведки. В расследовании The Insider и Bellingcat указано якобы настоящее имя Руслана Боширова - Анатолий Чепига. Кремль пообещал проверить эту информацию, но в дальнейшем отказался реагировать на публикации.
Также от «Новичка» пострадали британец Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс. Они нашли на земле и подняли бутылку с духами, вместо в которых внутри оказался яд. Мужчина решил подарить парфюм своей спутнице, нечаянно капнул жидкостью на себя, но сразу же смыл. Считается, что это помогло ему выжить. Женщина же нанесла «парфюм» на запястья и вскоре погибла в больнице.