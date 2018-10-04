Водителю BMW, протаранившему толпу на Замшиной, предъявлено обвинение. Дело в ближайшее время направят в суд

По делу водителя BMW-520, пытавшегося разнять драку с помощью наезда на толпу, готово обвинительное заключение. Об этом сообщает прокуратура Петербурга 4 октября.

Как ранее сообщала «Фонтанка», происшествие произошло в середине октября 2017-го в Калининском районе. Во дворе дома 25, корпус 2, по Замшиной улице 20-летний местный житель, будучи пьяным, сел в свой автомобиль и наехал на толпу из 11 человек. Так он хотел прекратить драку между двумя конфликтующими компаниями. В результате от удара бампером пострадали трое. Один из них скончался в больнице от полученных травм. Под колеса попали друзья автомобилиста.

«Герою» на иномарке вменяют две статьи: «Умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное общеопасным способом» и «Покушение на убийство». После вручения копии обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено в Санкт-Петербургский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба горпрокуратуры.