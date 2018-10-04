Роналду отстранили от двух игр за португальскую сборную из-за обвинений в изнасиловании

Как минимум два матча за национальную сборную пропустит португальский форвард Криштиану Роналду. Решение связано с обвинениями в изнасиловании от американки Кэтрин Майорга.

Как сообщает 4 октября Associated Press, Роналду пропустит игру против Польши 11 октября и товарищеский матч в Глазго против Шотландии 14 октября. Его отстранение связано с обвинениями в изнасиловании американки Кэтрин Майорга в 2009 году в Лас-Вегасе. Об этом она сама заявила 28 сентября текущего года. Якобы футболист за молчание заплатил ей 375 тысяч долларов. Сам Роналду категорически отрицает свою причастность к подобным преступлениям, он заявил, что намерен судиться с американкой по делу о клевете. В своем Twitter спортсмен написал, что настроен очистить свое имя, а приписываемые ему действия противоречат тому, что он «из себя представляет».