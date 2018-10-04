Как помочь подопечным благотворительных фондов

1 Помочь деньгами

Благотворительные фонды – это профессиональные организации, которые занимаются организацией помощи.

Сотрудники фондов имеют большой опыт в решении проблем и являются экспертами в своей области, знают, как лучше распределить ресурсы: где можно сэкономить, что действительно является экстренным случаем, а где можно подождать, в каких ситуациях можно добиться бесплатных услуг и т.д.

Подавляющее большинство помогающих благотворительных фондов существует на частные пожертвования обычных людей. Без их помощи ничего сделать невозможно.

Настоящие фонды всегда предоставляют подробные отчеты о том, когда и на что пошли собранные пожертвования, на своих сайтах. Все фонды обязаны публиковать годовые отчеты на сайте Минюста.

Лучшая форма поддержать подопечных благотворительного фонда – подписаться на ежемесячные списания с карты (рекуррентные пожертвования). Для этого нужно решить, какая сумма будет нечувствительна для вашего бюджета – для кого-то это 100 рублей, для кого-то 1000, для кого-то больше. Благодаря этому фонды могут планировать свои расходы и зачастую использовать пожертвования гораздо рациональнее: плановое хозяйство всегда эффективнее бесконечных тушений пожаров.

Чтобы поддержать людей, больных раком, и помочь врачам лечить лучше, вы можете подписаться на пожертвования в адрес петербургских фондов:

Благотворительный фонд AdVita ПОМОЧЬ

Благотворительный фонд «Свет» ПОМОЧЬ