Как помочь подопечным благотворительных фондов
1 Помочь деньгами
Благотворительные фонды – это профессиональные организации, которые занимаются организацией помощи.
Сотрудники фондов имеют большой опыт в решении проблем и являются экспертами в своей области, знают, как лучше распределить ресурсы: где можно сэкономить, что действительно является экстренным случаем, а где можно подождать, в каких ситуациях можно добиться бесплатных услуг и т.д.
Подавляющее большинство помогающих благотворительных фондов существует на частные пожертвования обычных людей. Без их помощи ничего сделать невозможно.
Настоящие фонды всегда предоставляют подробные отчеты о том, когда и на что пошли собранные пожертвования, на своих сайтах. Все фонды обязаны публиковать годовые отчеты на сайте Минюста.
Лучшая форма поддержать подопечных благотворительного фонда – подписаться на ежемесячные списания с карты (рекуррентные пожертвования). Для этого нужно решить, какая сумма будет нечувствительна для вашего бюджета – для кого-то это 100 рублей, для кого-то 1000, для кого-то больше. Благодаря этому фонды могут планировать свои расходы и зачастую использовать пожертвования гораздо рациональнее: плановое хозяйство всегда эффективнее бесконечных тушений пожаров.
Чтобы поддержать людей, больных раком, и помочь врачам лечить лучше, вы можете подписаться на пожертвования в адрес петербургских фондов:
Благотворительный фонд AdVita ПОМОЧЬ
Благотворительный фонд «Свет» ПОМОЧЬ
Фонд профилактики рака «Не напрасно!» ПОМОЧЬ
2 Стать волонтером
Открыть в себе новые таланты, приобрести полезные навыки, познакомиться со множеством интересных людей, а главное — поддержать тех, кто в этом нуждается — вот что значит быть волонтером.
Каждый может помогать, занимаясь любимым делом. Волонтеры навещают детей и взрослых в больницах и хосписах, помогают организовывать крупные мероприятия и праздники (здесь найдется работа для всех: координаторов, актеров, музыкантов, художников и т.д.), переводят документы подопечных на иностранные языки, подвозят подопечных в аэропорт или больницу, консультируют по множеству вопросов и делают многое другое. Творческая задача, а значит и возможность реализовать себя, найдется для каждого.
Стать волонтером просто. Для начала нужно выбрать фонд, который вам интересен, и заполнить анкету.
3 Стать донором крови или костного мозга
Каждому, кто заболел раком, требуется донорская кровь. Химио- и лучевая терапия уничтожают быстро делящиеся клетки, в том числе клетки костного мозга. Какое-то время костный мозг не может производить рабочие клетки крови. А значит, в крови пациента не хватает эритроцитов, которые переносят кислород, лимфоцитов, которые защищают от инфекций, тромбоцитов, которые предотвращают кровотечения. Доноры крови одалживают свои рабочие клетки пациенту, пока не восстановится его кроветворение. Без переливаний донорской крови вылечить онкологического пациента практически невозможно.
Каждую неделю благотворительный фонд AdVita публикует список подопечных фонда, которым именно сейчас нужны переливания. Имена этих людей вы можете назвать в регистратурах указанных клиник и сдать кровь адресно. Самый простой способ следить за списками – подписаться на группу донорской службы фонда ВКонтакте
Если у человека онкологическое, иммунологическое или аутоимунное заболевание, врачи могут порекомендовать пересадку костного мозга. Обычно это последний шанс спасти человеку жизнь.
Когда человеку нужен костный мозг, в первую очередь проверяют его родственников. Шансы невелики — в случае братьев и сестёр вероятность 1:4, а совместимость родителей и детей ещё меньше. Если среди родных доноров не нашлось, ищут неродственных доноров — для этого нужен специальный регистр.
Регистр — это база потенциальных доноров костного мозга. Потенциальный донор — еще не донор: у него не забирают костный мозг, он только числится в базе данных. Реальным донором человек становится, когда кому-то подходит его костный мозг. Чем больше в регистре потенциальных доноров, тем выше вероятность найти пациенту реального донора.
Подробнее узнать о том, как стать донором костного мозга, можно на сайте bonemarrow.advita.ru
! Если вы хотите стать донором крови и/или потенциальным донором костного мозга, свяжитесь с координатором донорской службы фонда AdVita по телефонам +7 (812) 33 727 33 или +7 (901) 3-0000-25 по будням с 10:00 до 18:00, или напишите на donor@advita.ru.
4 Благотворительный фонд «Свет»
Название фандрайзингового проекта фонда: свет.дети
Годовой отчет за 2017 год можно посмотреть здесь
Кому фонд помогает?
В соответствии с Уставом фонд оказывает помощь детям с онкологическими заболеваниями: гражданам РФ при лечении в России и за границей, а также гражданам из других стран при лечении в России.
Как обратиться за помощью?
Чтобы обратиться за помощью, нужно заполнить форму по ССЫЛКЕ.
Основные направления деятельности
Фонд «Свет» оказывает помощь детям и их близким в рамках четырех программ:
1. Адресная помощь.
Мы помогаем детям с онкологическими заболеваниями на всех стадиях лечебного процесса: оплачиваем диагностику, лечение, протезирование и реабилитацию во время лечения и в период ремиссии.
2. Помощь медицинским учреждениям.
Мы приобретаем лекарственные препараты, оборудование, медицинский инвентарь по заявкам клиник, способствуем улучшению бытовых условий и оснащенности палат, организуем досуг детей, проходящих лечение.
3. Развитие медицины.
Способствуем повышению квалификации детских онкологов, помогаем им принимать участие в конференциях и семинарах, в том числе за пределами страны. Совместно с детскими врачами мы создаем и распространяем научно-методическую литературу в помощь семьям детей с онкологическими заболеваниями.
4. Поддержка семей.
Помогаем семье справиться с нагрузкой во время лечения: оказываем психологическую поддержку, предоставляем жилье, оплачиваем расходы, связанные с дорогой к месту лечения и обратно, приобретаем одежду, продукты питания, помогаем ребенку и близким выйти за рамки болезни.
Как помочь фонду?
свет.дети — проект фонда «Свет», сайт: https://svetdeti.org
Здесь размещена актуальная информация о нуждающихся в помощи детях. Вы можете выбрать долгосрочный проект, который вам понятен и близок, и участвовать в нем.
На сайте можно:
• Поддержать проект «Остров» – квартиру для детей, приехавших из разных концов нашей страны в петербургские онкологические клиники: svetdeti.org/ostrov
• Самостоятельно создать благотворительную акцию. Выберите повод, создайте акцию, расскажите друзьям и соберите средства на помощь детям: https://svetdeti.org/campaigns
• Записаться на благотворительные мероприятия фонда:
- еженедельный лекторий, где эксперты из разных сфер делятся своим опытом: https://svetdeti.org/events
- фотопроект «SOS! Smile On Saturday», чтобы подарить улыбку ребенку: https://svetdeti.org/sos
- мастер-класс по яхтингу в поддержку детей с онкозаболеваниями в качестве члена команды гоночного судна «Онега»: http://pages.svetdeti.org/vsenabort
• Помочь конкретному ребенку: svetdeti.org/stories.
Контакты:
- info@fondsvet.org
- https://facebook.com/svetdeti.org/
- https://vk.com/svetdeti
- https://instagram.com/svetdeti
Телефон: 8 (800) 707-24-25
Адрес сайта фонда (обратиться за помощью, посмотреть отчеты): https://fondsvet.org
Адрес сайта благотворительного проекта «свет.дети» (помочь, принять участие в жизни фонда): https://svetdeti.org
5 Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни»)
Сайт фонда: http://advita.ru/
Ежедневные отчеты о расходовании средств можно посмотреть здесь; годовые отчеты – здесь.
Петербургский благотворительный фонд AdVita («Ради жизни») помогает российским гражданам с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, которые лечатся в больницах Санкт-Петербурга.
AdVita – единственный фонд в Петербурге, который помогает всем детским онкологическим отделениям города, три из которых – федеральные и принимают детей со всей страны.
AdVita – один из немногих фондов в России, который помогает взрослым онкологическим больным.
За современными эффективными лекарствами и методами лечения стоят десятилетия труда ученых и врачей, поэтому они невероятно дороги. Наша задача – сделать современное лечение доступным любому человеку независимо от возраста, уровня дохода, медицинского прогноза. Мы помогаем российским врачам лечить по международным стандартам.
Подробную инструкцию, как обратиться за помощью, вы можете найти ЗДЕСЬ: http://advita.ru/helptoyou.php
Когда человек заболевает раком, его жизнь превращается в череду проблем и задач, которые нужно решать каждый день. Фонд AdVita помогает заболевшему человеку от постановки диагноза до окончания лечения и реабилитации.
Основные направления деятельности фонда:
1. Лечение.
За последние десять лет в лечении онкологических заболеваний произошел настоящий прорыв, но инновационные лекарства невероятно дороги. Если ни государство, ни страховая компания, ни пациент не могут заплатить за спасительное лечение, на помощь приходят благотворительные фонды. В 2017 году на оплату современных эффективных препаратов фонд AdVita направил 188 542 752 рубля и 751 619 евро.
Трансплантация костного мозга — эффективный и часто единственный способ лечения нескольких десятков онкологических, гематологических и генетических заболеваний. Но пока государство оплачивает только госпитализацию на саму пересадку клеток. За поиск совместимого донора костного мозга, его обследование, забор клеток и доставку трансплантата пациент должен платить самостоятельно. В 2017 году на оплату поиска и активации доноров костного мозга фонд AdVita направил 4 391 523 рубля 98 копеек и 830 293 евро 70 центов.
2. Диагностика.
Точная диагностика — это не только деньги и дорогостоящая техника. Это прежде всего люди. Эксперты фонда AdVita и сестринского фонда AdVita Fund USA, специалисты из России, Европы и США, ученые с мировым именем и руководители исследовательских протоколов, помогли сотням обратившихся в фонд пациентов получить второе мнение по диагностике и лечению. В 2017 году на оплату диагностических процедур и поддержку лабораторий фонд AdVita направил 57 853 568 рублей.
3. Проживание и транспорт.
Только 30% наших подопечных — петербуржцы. Остальные приехали на лечение в федеральные клиники со всей России. Задача фонда AdVita — решить организационные проблемы подопечного, возникающие во время лечения, если он не справляется сам. В 2017 году на оплату транспортных расходов и аренды жилья для иногородних подопечных фонд AdVita направил 12 629 752 рублей.
4. Донорство крови.
При фонде AdVita создана донорская служба. Сейчас в нашей рабочей базе более пяти тысяч человек.
5. Волонтерская помощь и реабилитация.
Проблемы, возникающие во время лечения, старается решить волонтерская служба фонда AdVita. Сотрудники и волонтеры фонда организуют сбор вещей, средств гигиены, бытовой техники, необходимых пациентам.
Сотрудники фонда вместе с волонтерами несколько раз в год проводят реабилитационные программы «Семейные выходные» и «1+1».
6. Паллиативная помощь.
К сожалению, иногда победить болезнь нельзя. Но это не значит, что не нужно помогать. В 2017 году Благотворительный фонд AdVita получил грант от Фонда президентских грантов на создание Консультативной службы по вопросам получения паллиативной помощи для людей с онкологическими, гематологическими и иммунными заболеваниями.
Теперь жители Петербурга по телефону 8 (812) 502-06-70 могут в любое время дня и ночи задать вопросы о возможностях и алгоритме получения паллиативной и хосписной помощи, а также получить содействие в обеспечении обезболиванием.
Чем можно помочь фонду?
- Подписаться на ежемесячные пожертвования на сайте фонда http://advita.ru/donation.php
- Стать волонтером. Для этого нужно заполнить анкету http://advita.ru/volform.php и посетить ознакомительную встречу.
- Стать донором крови. Подробности на странице http://advita.ru/bdonation.php
- Стать потенциальным донором костного мозга http://bonemarrow.advita.ru/
- Купить билет (который является пожертвованием) на любое мероприятие фонда: концерт, лекцию, забег и т.д. Следить за новостями лучше в наших соцсетях или подписаться на рассылку на сайте http://www.advita.ru/.
- Купить сувенир в нашем магазине «Легко-Легко» на Большой Пушкарской ул., 10 или на сайте https://legko-legko.ru/
Контактные данные, ссылки на соцсети
https://www.facebook.com/AdVitafund/
Адрес: Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д. 77, кв. 2 (второй этаж), ст. метро "Петроградская"
телефон/факс: + 7 (812) 3372733
Отдел работы с подопечными:
e-mail info@advita.ru
Диспетчер донорской службы крови и костного мозга:
e-mail donor@advita.ru
Web-администратор:
e-mail mail@advita.ru
Общие вопросы:
e-mail mail@advita.ru
6 Фонд профилактики рака «Не напрасно!»
Отчеты о работе фонда: https://nenaprasno.ru/fund/reports
Кому помогает фонд?
Фонд профилактики рака «Не напрасно!» помогает врачебному сообществу, пациентам с онкологическими заболеваниями, организаторам здравоохранения в России, а также обеспечивает условия для скрининга населения с целью выявления индивидуальных рисков возникновения рака. Фонд не занимается адресной помощью.
Четыре основных направления деятельности:
1. Образование и развитие врачебной этики — проект Высшая школа онкологии, в рамках которого осуществляется обучение талантливых молодых врачей в ординатуре. Благотворительный грант для молодых врачей, который гарантирует оплату обучения в ординатуре по онкологии, ежемесячную стипендию и дополнительную образовательную программу с уникальным набором преподавателей и дисциплин.
2. Просвещение — медиа о доказательной медицине Profilaktika.Media и лекторий.
3. Разработка новых технологий — тест на определение персональных факторов риска рака Screen 2.0 и формирование индивидуальных рекомендаций.
4. Продвижение науки — проведение широкомасштабных исследований факторов риска рака для российской популяции, экспертиз в онкоэпидемологии и оценкой качества организации медицины.
Поддержать любой проект Фонда можно по ссылке: https://nenaprasno.ru/#donate
!!!Сейчас в наибольшей поддержке нуждается проект "Высшая школа онкологии", поскольку с сентября начинается новый учебный год в ординатуре.
Контакты:
Сайт: https://nenaprasno.ru/contacts/
Публичная страница Вконтакте: https://vk.com/nenaprasno
Страница в Facebook: https://www.facebook.com/nenaprasno/