«ГРУ атакует международные организации по всему миру». Премьеры Великобритании и Нидерландов раскритиковали Россию

Британский премьер Тереза Мэй и глава кабинета министров Голландии Марк Рютте выступили с совместным заявлением в связи с высылкой из Гааги четырех россиян с дипломатическими паспортами. Те якобы пытались взломать Wi-Fi Организации по запрещению химического оружия.

«Эта попытка доступа к системам безопасности международной организации, работающей над избавлением мира от химического оружия, демонстрирует игнорирование ГРУ глобальных ценностей и правил, которые обеспечивают безопасность во всем мире», – говорится в сделанном 4 октября заявлении.

Тереза Мэй подчеркнула, что «безрассудные операции ГРУ» в британском Солсбери привели к тому, что «четыре человека вынуждены были бороться за жизнь».

«Наши действия сегодня посылают четкое послание международному сообществу», – отметили политики, заметив, что будут противостоять попыткам атаковать международную систему.

«ГРУ атакует международные организации по всему миру», – резюмировали Мэй и Рютте.

Напомним, что четверо россиян с дипломатическими паспортами были высланы из Гааги после неудачной попытки взломать Wi-Fi Организации по запрещению химического оружия еще в апреле 2018 года. Операция, как утверждают голландские силовики, была организована ГРУ. У одного из высланных была найдена квитанция на оплату поездки в такси от главного управления генерального штаба в столичный аэропорт. Намерение взломать Wi-Fi ОЗХО связывается с расследованием дела об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.