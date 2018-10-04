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Общество
04.10.2018 14:57
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«ГРУ атакует международные организации по всему миру». Премьеры Великобритании и Нидерландов раскритиковали Россию

Британский премьер Тереза Мэй и глава кабинета министров Голландии Марк Рютте выступили с совместным заявлением в связи с высылкой из Гааги четырех россиян с дипломатическими паспортами. Те якобы пытались взломать Wi-Fi Организации по запрещению химического оружия.

«Эта попытка доступа к системам безопасности международной организации, работающей над избавлением мира от химического оружия, демонстрирует игнорирование ГРУ глобальных ценностей и правил, которые обеспечивают безопасность во всем мире», – говорится в сделанном 4 октября заявлении. 

Тереза Мэй подчеркнула, что «безрассудные операции ГРУ» в британском Солсбери привели к тому, что «четыре человека вынуждены были бороться за жизнь». 

«Наши действия сегодня посылают четкое послание международному сообществу», – отметили политики, заметив, что будут противостоять попыткам атаковать международную  систему. 

«ГРУ атакует международные организации по всему миру», – резюмировали Мэй и Рютте. 

Напомним, что четверо россиян с дипломатическими паспортами были высланы из Гааги после неудачной попытки взломать Wi-Fi Организации по запрещению химического оружия еще в апреле 2018 года.  Операция, как утверждают голландские силовики, была организована ГРУ. У одного из высланных была найдена квитанция на оплату поездки в такси от главного управления генерального штаба в столичный аэропорт. Намерение взломать Wi-Fi ОЗХО связывается с расследованием дела об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Справка:

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравлены, как считает Скотленд-Ярд, боевым отравляющим веществом «Новичок» российского происхождения. 5 сентября 2018 года королевская прокуратура опубликовала фотографии и данные предполагаемых исполнителей. Александр Петров и Руслан Боширов опровергли в интервью RT свою принадлежность к спецслужбам. Их загранпаспорта выданы примерно в то же время, что и бывшему сотруднику военной разведки. В расследовании The Insider и Bellingcat указано якобы настоящее имя Руслана Боширова - Анатолий Чепига. Кремль пообещал проверить эту информацию, но в дальнейшем отказался реагировать на публикации.

Также от «Новичка» пострадали британец Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс. Они нашли на земле и подняли бутылку с духами, вместо которых внутри оказался яд. Мужчина решил подарить парфюм своей спутнице, нечаянно капнул жидкостью на себя, но сразу же смыл. Считается, что это помогло ему выжить. Женщина же нанесла «парфюм» на запястья и вскоре погибла в больнице.

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