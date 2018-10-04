Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров покинул центр Магаса под выстрелы. Протестующие против соглашения с Чечней расходиться не собираются

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров смог покинуть площадь перед республиканским парламентом в городе Магас только при поддержке вооружённой охраны. При этом люди в военной форме открыли огонь в воздух, чтобы собравшиеся перед парламентом люди расступились. Об этом «Фонтанке» 4 октября рассказал очевидец событий, глава местного отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов.

Евкуров вышел к собравшимся из здания правительства, которое находится рядом с парламентом, где сегодня депутаты рассматривали соглашение о границе между Ингушетией и Чеченской Республикой. На минувшей неделе документ был подписан лидерами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым.

По разным оценкам, на площади собрались от пяти до сорока тысяч человек. Люди выступают против соглашения и процедуры его принятия. Собравшиеся утверждают, что по действующей Конституции Ингушетии вопрос должен был быть вынесен на всеобщий республиканский референдум. Противники соглашения уверены, что после его вступления в силу от Ингушетии в пользу Чечни будут отчуждены несколько тысяч гектаров территории.

Голосование было тайным. Государственные СМИ сообщили, что документ был принят большинством депутатов. «25 депутатов присутствовало. За – 17. Принято большинством голосов», – пишет агентство ТАСС. Однако ряд самих депутатов, которые вышли к собравшимся на площади, заявили, что соглашение принято не было, и большинство парламентариев проголосовали против.

«Присутствовало 24 депутата. 15 проголосовали против, 4 бюллетеня были испорчены. За проголосовали только 5 депутатов», – уточнил Руслан Муцольгов.

Собравшиеся в центре Магаса жители республики не намерены покидать площадь. Они объявили бессрочную акцию протеста. Ранее уже сообщалось о выстрелах на площади перед парламентом.

Региональное управление МВД пока воздерживается от комментариев. Утром на сайте ведомства появилось предостережение о том, что представители правоохранительных органов готовы пресекать несанкционированные акции.