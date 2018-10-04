«Оттепель» в соцсетях. Следователи закрыли дело красноярца, обвинявшегося в экстремизме за сохраненные посты

Красноярские следователи прекратили уголовное дело Андрея Безбородова, которого обвиняли в оскорблении людей по признакам пола, расы, национальности, языка и вероисповедания с помощью картинок «ВКонтакте». Постановление опубликовали 4 октября представители международной правозащитной группы «Агора»: ее адвокат Владимир Васин защищает сибиряка.

В постановлении уточняется, что «дело прекращено в связи с отсутствием события преступления». Российское агентство правовой и судебной информации отметило, что это первый случай закрытия уголовного дела после разъяснения Верховным судом постановления пленума по делам об экстремизме.

Владимир Васин пояснил, что в постановлении написано о прекращении дела из-за его малозначительности. «Никто из аудитории на размещенных им изображениях не поставил отметку «мне нравится» (не «лайкнул»)», – пишет следователь в документе.

35-летний уроженец красноярского села Кочетовка стал обвиняемым в экстремизме благодаря картинкам на своей странице «ВКонтакте». Следствие считало, что сохраненные изображения Андрея оскорбляют людей «по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, а именно: представителям Кавказа, Закавказья, Средней Азии, евреям, девушкам, имеющим отношения с представителями Кавказа, Закавказья, Средней Азии». Безбородов в эфире «Дождя» рассказал, что просто сохранял себе все понравившееся из ленты.

В августе красноярский Центр «Э» объявил Андрея Безбородова сумасшедшим. Полицию не смутило, что ранее мужчина работал охранником и имел лицензию на ношение оружия.

Верховный суд 20 сентября внес поправки в постановление пленума №11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» от 28 июня 2011 года в связи с возникшими в правоприменительной практике вопросами. 3 октября Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предлагает частично декриминализовать статью 282 УК РФ. Уголовная ответственность за экстремизм в Интернете и СМИ будет наступать только в случае, если правонарушение совершено более одного раза за год.