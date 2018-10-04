Миллер рассказал, когда запустят газ по «Северному потоку — 2»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал 4 октября на Газовом форуме в Петербурге, как продвигается стройка «Турецкого потока» и «Северного потока — 2». Новую ветку через Балтику готовы запустить уже с 2020 года.

По словам топ-менеджера, строительство «Северного потока — 2» ведется строго в установленных графиках и поставка газа через него может начаться уже с 1 января 2020 года. А строительство «Турецкого потока» идет даже с опережением графика: через 2 месяца будет закончено создание его морской части — построены первая и вторая ветки.

– За последние 12 месяцев загрузка «Северного потока — 1» на 7% выше проектной мощности. Проектная — 55 млрд кубометров, но технологические возможности позволяют экспортировать чуть больше. И за это время мы проэкспортировали через него 59 млрд кубометров газа. То есть «Северный поток — 1» как транспортный коридор из России востребован больше чем на 100%. Это на вопрос о том, нужен ли «Северный поток — 2», – резюмировал Миллер.