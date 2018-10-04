Координатора штаба Навального в Петербурге выпустили из изолятора. Обошлось без новых задержаний
Срок административного ареста Дениса Михайлова, координатора петербургского штаба политика Алексея Навального, закончился 4 октября. За девять месяцев 2018 года в изоляторах он провел 105 суток.
Как сообщает команда Михайлова в соцсетях, из изолятора оппозиционер вышел около двух часов дня в четверг, 4 октября. Последние 25 суток ареста он получил по привычной для него статье — повторное нарушение организации митинга. На этот раз незаконными были признаны действия Михайлова по сбору протестующих на акцию против повышения пенсионного возраста. Она, напомним, сперва была одобрена Смольным, но поводом для задержания более 600 человек послужила забота городского правительства о безопасности горожан. На месте акции, у памятника Ленину на одноименной площади, прорвало «Царь-трубу», работы не закончены и по сей день. Сам Михайлов был задержан в день акции, 9 сентября, до площади он дойти не успел. На следующий день суд отправил его в спецприемник.
Денис на свободе после 25 суток незаконного ареста за митинг против повышения пенсионного возраста! @demikhailov pic.twitter.com/guNlICCGI2— Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) 4 октября 2018 г.
Справка:
Суды для активистов после митинга 9 сентября закончились штрафами и сутками ареста. Не состоялся в согласованном месте и митинг на ту же тему через неделю, организовывала который группа депутатов регионального парламента. Его совместили с акцией дольщиков в Свердловском саду, оппозиционеров оттуда спугнули матом.
Труба на площади лопнула 6 сентября, в земле аварийщики нашли не только коллектор 1917 года выпуска, но и пустоты. Ремонт продлили до 20 октября.