Координатора штаба Навального в Петербурге выпустили из изолятора. Обошлось без новых задержаний

Справка:

Суды для активистов после митинга 9 сентября закончились штрафами и сутками ареста. Не состоялся в согласованном месте и митинг на ту же тему через неделю, организовывала который группа депутатов регионального парламента. Его совместили с акцией дольщиков в Свердловском саду, оппозиционеров оттуда спугнули матом.

Труба на площади лопнула 6 сентября, в земле аварийщики нашли не только коллектор 1917 года выпуска, но и пустоты. Ремонт продлили до 20 октября.