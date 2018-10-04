Миллер заявил, что запасов газа у «Газпрома» хватит на весь XXI век

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, комментируя растущий спрос на российский газ со стороны Европы и Азии, заверил, что запасов газа компании хватит минимум до конца XXI-го века.

«Если мы говорим о европейском рынке и тех запасах, которые есть у России и «Газпрома». Я напомню, что извлекаемых запасов у «Газпрома» 35 триллионов кубометров. И никаких вопросов с нашими запасами по удовлетворению спроса со стороны российских и европейских потребителей в XXI-м веке вообще в принципе не будет. Мы сможем удовлетворить спрос и на внутреннем российском рынке, и на европейском рынке, и на азиатском рынке», – заявил 4 октября руководитель «Газпрома» в выступлении на пленарном заседании Газового форума в Петербурге.

Ранее он рассказал, что компания установит рекорд поставок на европейский рынок в 2018 году.