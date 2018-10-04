Минобороны Нидерландов: Российская разведка пыталась выкрасть файлы по делу о крушении малайзийского боинга

Военная разведка России пыталась украсть документы по делу о сбитом над Украиной боинге MH17, заявила 4 октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд.

Высланные из Нидерландов в апреле этого года за попытку взломать Wi-Fi ОЗХО россияне с дипломатическими паспортами могут быть причастны и к другим разведоперациям ГРУ. Как сообщает BBC, о попытке получить доступ к данным о крушении боинга стало известно после проверки ноутбука одного из россиян. Компьютер использовался в Бразилии, Швейцарии и Малайзии. Как раз на территории последней страны, уверены в минобороны Нидерландов, разведчики пытались получить доступ к документам по делу о крушении MH17. Неудачная атака была направлена на генпрокуратуру Малайзии и местную полицию.

В Швейцарии же, а именно в Лозанне, ноутбук был использован для попытки взломать один из компьютеров Всемирного антидопингового агентства.

У одного из разведчиков, как утверждают в Нидерландах, была найдена квитанция на такси. Машина была заказана накануне их разоблачения в Гааге, маршрут пролегал от здания ГРУ в столичный аэропорт, откуда они и улетели в Нидерланды.