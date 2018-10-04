Происшествия
Минобороны Нидерландов: Российская разведка пыталась выкрасть файлы по делу о крушении малайзийского боинга
Военная разведка России пыталась украсть документы по делу о сбитом над Украиной боинге MH17, заявила 4 октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд.
Высланные из Нидерландов в апреле этого года за попытку взломать Wi-Fi ОЗХО россияне с дипломатическими паспортами могут быть причастны и к другим разведоперациям ГРУ. Как сообщает BBC, о попытке получить доступ к данным о крушении боинга стало известно после проверки ноутбука одного из россиян. Компьютер использовался в Бразилии, Швейцарии и Малайзии. Как раз на территории последней страны, уверены в минобороны Нидерландов, разведчики пытались получить доступ к документам по делу о крушении MH17. Неудачная атака была направлена на генпрокуратуру Малайзии и местную полицию.
В Швейцарии же, а именно в Лозанне, ноутбук был использован для попытки взломать один из компьютеров Всемирного антидопингового агентства.
У одного из разведчиков, как утверждают в Нидерландах, была найдена квитанция на такси. Машина была заказана накануне их разоблачения в Гааге, маршрут пролегал от здания ГРУ в столичный аэропорт, откуда они и улетели в Нидерланды.
Справка:
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года в небе над Украиной. Он выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.
24 мая международная следственная группа заявила, что лайнер был сбит из установки «Бук», которая поступила из 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России. В России выводы назвали беспочвенными. По версии российской стороны, самолет был сбит из украинской установки, а российские зенитные ракетные комплексы никогда не пересекали границу с Украиной.
Россия с самого начала отрицала все обвинения в свой адрес и выдвигала альтернативные версии, в том числе о причастности Украины. Видео, якобы доказывающее причастность России к крушению, в Минобороны назвали сфальсифицированным. Монтаж якобы выдало пренебрежение законами линейной перспективы.