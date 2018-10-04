Миллер: «Газпром» в 2018 году установит новый рекорд поставок на европейский рынок

О беспрецедентном росте спроса на газ в Европе и в мире в целом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Он также спрогнозировал новый рекорд для компании по итогам 2018 года.

«В 2017 году объем поставок [«Газпрома»] на европейский рынок составил 194,4 млрд кубометров газа. По итогам 2018 года «Газпром» установит новый рекорд поставки на европейский рынок – абсолютный объем поставок будет больше 200 млрд кубометров газа. Мы вплотную приблизимся и, может быть, достигнем цифры в 205 кубометров газа поставок на экспорт Европу», – заявил руководитель «Газпрома» в выступлении на пленарном заседании Газового форума в Петербурге 4 октября.

По словам главы корпорации, это значит 100% результат исполнения обязательств перед партнерами, причем такой показатель – не предел роста.

«Мы видим, что спрос на российский газ и дальше растет. Мы видим, что наши традиционные партнеры заявляют о намерении покупать газа ещё больше», – отметил Миллер.

По его словам, «Газпром» до 2025 года прогнозирует рост мирового спроса на газ на 17%, или на 630 млрд кубометров. Основной вклад в этот мировой спрос будет вносить Китай — около 30%.