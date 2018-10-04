Банк Nordea подозревают в отмывании российских денег

Банковский концерн, работающий в том числе в странах Северной Европы и Прибалтике, мог участвовать в отмывании 34 миллионов евро.

Власти Дании пытаются завести уголовное дело в отношении российского клиента отделения Nordea в Копенгагене, а также фирмы из Белиза (страна в Центральной Америке). В этом деле фигурирует сумма в 322 миллиона норвежских крон (около 34 миллионов евро). Об этом 4 октября сообщает издание Copenhagen Post.

По версии следствия, россиянин открыл счет в отделении Nordea в районе Вестербро датской столицы, чтобы выводить из страны деньги с 2010 по 2013 год.

Это не первые обвинения в отмывании денег в адрес компании. Финансовые регуляторы Финляндии и Швеции уже выписывали предупреждения банковскому концерну в связи с недостаточным контролем за отмыванием средств. Банк также фигурирует и в документах панамской утечки, согласно которым российское отделение могло быть замешано в офшорных схемах.

Nordea Bank AB — одна из крупнейших финансовых групп Северной Европы. Штаб-квартира была перенесена в Хельсинки. Образована в результате слияния и покупок в период с 1997 по 2000 год банков Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии (Nordbanken, Merita Bank, Unibank и Christiania Bank). Имеет дочерние банки в прибалтийских странах, Польше и России.