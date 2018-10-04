Беглов, Полтавченко и тайна фельдмаршальского жезла

Корреспондент «Фонтанки» Венера Галеева побывала в Эрмитаже на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца. Но так вышло, что главными ньюсмейкерами в этот день оказались не они, а двое других прекрасных мужчин. В обоих удалось увидеть человеческое.

Георгий Полтавченко и Александр Беглов//Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Российский президент Владимир Путин и австрийский канцлер Себастьян Курц вечером 3 октября встретились в Эрмитаже, открыли выставку российско-австрийских шедевров живописи «Императорские столицы», потом Путин показал Курцу фельдмаршальский жезл в бриллиантах и сапфирах и оба лидера дали небольшую пресс-конференцию.

По этому случаю Зимний дворец закрыли и устроили на первом этаже пресс-центр. Журналистов рассортировали по пулам и начали уводить одних избранных налево, других избранных – направо. А я, как всегда, все перепутала и побежала куда получилось. Сотрудники ФСО неодобрительно качали головами, мол, как можно быть такой несобранной, но отнеслись с пониманием. Так я оказалась у витрины с фельдмаршальским жезлом, к которому уже направлялись лидеры двух стран.

К жезлу были вопросы. Загадочный русский меценат выкупил его из частной коллекции еще в 2004 году. Но до Эрмитажа артефакт добрался только сейчас. Где он гулял четырнадцать лет и почему наскучил последнему владельцу? Ответа не было. А вскоре и вовсе стало не до того.

Фото: Венера Галеева

Пока Путин и Курц передвигались от картин к жезлу, молодой и пригожий канцлер уж не знаю, чем занимался, а президент, согласно информационным лентам, успел сделать три вещи. Уволить губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, поставить на его место полпреда Александра Беглова и подписать закон о повышении пенсионного возраста.

Страшное дело: всего один переход между двумя великолепными залами всемирно знаменитого музея, а ты уже оказываешься немножко в другом измерении.

Примерно такая мысль читалась на лице Георгия Полтавченко, когда он задумчиво вошел в Фельдмаршальский зал и скромно встал сбоку у каменной вазы.

А канцлер Себастьян Курц, похоже, ничего не заметил. Его интересовал в первую очередь российский газ и то, как этот газ получить политически пристойным образом. Но на жезл он тоже посмотрел с интересом. «Он принадлежал Александру Второму», – рассказывал президент, стоя над маленькой музейной витриной, которую установили в Фельдмаршальском зале между портретами Суворова и Кутузова специально к визиту высоких гостей. В витрине покоился жезл, обвитый эмалевыми дубовыми листочками, и распечатанная на принтере аннотация: «Фельдмаршальский жезл российской империи» – почему-то с маленькой буквы. Мраморный бюст императора меланхолично глядел на делегацию. Бюст тоже недавно пережил кадровую перестановку: до появления витрины с жезлом в Фельдмаршальском зале его не стояло.

«Он был единственным из царей, у которого было звание генерал-фельдмаршал, – продолжал президент. – Этот жезл в конечном итоге оказался в силу разных обстоятельств за границей. И один из наших меценатов выкупил его. Передал губернатору. А губернатор — мне». Тут Путин указал рукой на Георгия Полтавченко, который пристроился рядом с меланхоличным бюстом и наблюдал за происходящим печально и как бы со стороны. Все почему-то добродушно засмеялись. Про Полтавченко уже минут пятнадцать было известно, что он больше не губернатор.

«Удивительная и трагическая судьба у императора, – помолчав, добавил Путин. – Это император-освободитель. Он освободил крестьян от крепостничества. Но был убит террористами».

В свете этой фразы, во-первых, стало понятно, почему жезл передумали держать дома. А, во-вторых, закон о повышении пенсионного возраста народу, у которого в анамнезе такие замашки, окончательно начал выглядеть как осознанная необходимость. Но Себастьян Курц, конечно, опять ничего не заметил. На этом экскурсия закончилась.

Фото: Венера Галеева

«Георгий Сергеевич, как вы?» – спросила я теперь уже бывшего губернатора Санкт-Петербурга.

«С божьей помощью, хорошо», – ответил Георгий Полтавченко. И тут же уточнил, что никуда от нас не уезжает, продолжит работать в городе на благо отечества. И, в числе прочего, займется строительством нового парусника «Санкт-Петербург» для детей.

Делегация прошла в Малый тронный зал, где, помимо привычного трона, уже стояли два одинаковых кресла и круглый столик с легкомысленным розовым букетиком в центре. Двери закрылись.

Фото: Венера Галеева

Спустя час в Фельдмаршальский зал запустили прессу: кремлевский пул работал.

«Вы сели на мое место, немедленно встаньте», – заявил незнакомый мужчина, как только я присела на последний в зале пустующий стул. Мужчина был напорист, но представиться предпочел туманно: «Петр из кремлевского пула». Журналистка Елена Трегубова еще в нулевые годы писала, что, когда долго работаешь там, где трудится мужчина Петр, «твои легкие уже окончательно отравлены ядовитыми испарениями этого кремлевского подземелья». С тех пор атмосфера, наверное, легче не стала. Воевать посреди знакомого с детства Фельдмаршальского зала не хотелось. Тем более впереди был совершенно свободный ряд «для российской делегации», который тоже начали занимать столичные журналисты. «Тут же написано: для российской делегации, – высокомерно заметили они, наметанным глазом распознав во мне «местную». – Вы что, не знаете, для чего сюда садятся? Чтобы отлавливать чиновников!»

Парни явно не знали, как надо вести себя в гостях. Но потом я представила себе, как они вернутся домой к женам и скажут, одергивая воротник: «Вчера чиновников отлавливали-отлавливали, отлавливали-отлавливали, отлавливали-отлавливали…» Тут уж не до манер.

Между тем сзади разгоралась свара — на этот раз какой-то очередной мужчина из кремлевского пула отжал стул у девушки из кремлевского пула. Девушка оказалась крепкой, не то что я. Прекратить это безобразие смог только новый и.о. губернатора Санкт-Петербурга.

Александр Беглов появился в компании нового главы ОСК Георгия Полтавченко. Они заняли оставшиеся два места «для российской делегации». Беглов едва заметно кивнул в сторону обидчика девушки и цыкнул. Никогда еще справедливость не вершилась в такой непосредственной близости от меня и с такой феноменальной скоростью. Девушка была спасена, обидчик стушевался вдаль.

«Александр Дмитриевич, а говорят, вы всего на три месяца», – шепотом сказала я. После случившегося мне, как девушке, не очень хотелось в это верить.

«А потом что?» – удивился Беглов.

«А потом, говорят, женщина какая-то будет»

«Все может быть, конечно», – усмехнулся и.о. губернатора. Но тут же спохватился: «Не записывайте. Некрасиво же». Пришлось прекратить записывать.

Тем временем присевший было кремлевский пул оправился от испуга, повскакивал с мест и начал сжимать кольцо вокруг Беглова и Полтавченко. «А прокомментируйте!.. А скажите!» – понеслось со всех сторон. Но Александр Беглов был непреклонен. «Это не наше мероприятие, а президента, – повторял он. – И давать какие-либо интервью или комментарии сейчас было бы неприлично. Неприлично, понимаете?» Пул не унимался, но не вызывал никакого сочувствия. Вокруг толпилось, бормотало, щелкало затворами фотокамер. Я почувствовала себя в «глазу урагана». В отличие от пула, Александр Дмитриевич очень хорошо знал, как надо вести себя в гостях, и натиск выдержал.

Наконец парадные двери вздрогнули. В зал вошли президент Владимир Путин и канцлер Себастьян Курц. Глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления австрийского концерна OMV Райнер Зеле подписали соглашение насчет газовых месторождений. Журналистам из Австрии и России разрешили задать по одному протокольному вопросу.

Когда все закончилось, Александр Беглов пожелал «Фонтанке» хороших новостей. В городе начинался новый предвыборный год.

Венера Галеева,

"Фонтанка.ру"