За попытку взломать ОЗХО Нидерланды выслали из страны четырех россиян. Их считают сотрудниками ГРУ

Четверо россиян с дипломатическими паспортами были высланы из Гааги после неудачной попытки взломать Wi-Fi Организации по запрещению химического оружия еще в апреле 2018 года. Детали операции, вместе с паспортными данными и фотографиями, власти Нидерландов обнародовали 4 октября.

Как сообщает BBC, операция, как утверждают голландские силовики, была организована ГРУ (официальное название «Главное управление Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации»). У одного из высланных была найдена квитанция на оплату поездки в такси от главного управления генерального штаба в столичный аэропорт.

One of them had a taxi receipt...from the day of the trip to NL...travelling from the GRU high-tech HQ (where hacking on the DNC server was conducted),...to Sheremetievo airport pic.twitter.com/Zbh5ItHliP — Christo Grozev (@christogrozev) 4 октября 2018 г.

В Нидерландах отметили, что предотвратить попытку хакерской атаки удалось совместно с британцами и американцами. Намерение взломать Wi-Fi ОЗХО связывается с расследованием организацией дела об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Судя по выложенным в сеть фотографиям паспортов высланных россиян, у двоих из них, которых Нидерланды назвали IT-специалистами, номера документов отличаются только одной цифрой. Еще двоих называют агентами поддержки. Зовут россиян Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин.