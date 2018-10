За попытку взломать ОЗХО Нидерланды выслали из страны четырех россиян. Их считают сотрудниками ГРУ

Четверо россиян с дипломатическими паспортами были высланы из Гааги после неудачной попытки взломать Wi-Fi Организации по запрещению химического оружия еще в апреле 2018 года. Детали операции, вместе с паспортными данными и фотографиями, власти Нидерландов обнародовали 4 октября.

Как сообщает BBC, операция, как утверждают голландские силовики, была организована ГРУ (официальное название «Главное управление Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации»). У одного из высланных была найдена квитанция на оплату поездки в такси от главного управления генерального штаба в столичный аэропорт.

One of them had a taxi receipt...from the day of the trip to NL...travelling from the GRU high-tech HQ (where hacking on the DNC server was conducted),...to Sheremetievo airport pic.twitter.com/Zbh5ItHliP

В Нидерландах отметили, что предотвратить попытку хакерской атаки удалось совместно с британцами и американцами. Намерение взломать Wi-Fi ОЗХО связывается с расследованием организацией дела об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Судя по выложенным в сеть фотографиям паспортов высланных россиян, у двоих из них, которых Нидерланды назвали IT-специалистами, номера документов отличаются только одной цифрой. Еще двоих называют агентами поддержки. Зовут россиян Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин.

The IDs of the four GRU operatives tracked by the Dutch in relation to an attempted hack of the OPCW. Surprisingly, possibly not the worst GRU agents in the world. pic.twitter.com/DCO09iDkIn