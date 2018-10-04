Врио губернатора Петербурга Беглов в первом публичном выступлении рассказал о зарождении «газового движения» в Северной столице
Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в первом публичном выступлении после назначения на пост рассказал о начале газового движения в Северной столице.
«Я рад вас приветствовать в нашем городе Петербурге. Для нас это большая честь — принимать таких уважаемых и любимых партнеров. Вашими трудами обогревается и освещается наш город. Та социальная программа, которая проводится «Газпромом», она очень значима для города. Я хотел бы обратить внимание, что вообще-то газовое движение и газовая промышленность впервые зародились в нашем городе. В 1818 году на Аптекарском острове зажглись газовые фонари. В 1835 году было создано освещение газом города. Оно занимало здание на Обводном канале — здание Газгольдера — сейчас там находится самый большой в мире планетарий. Я всех приглашаю посетить, получите большое удовольствие. Спасибо вам большое, потому что вы занимаетесь самым главным — вы дарите людям тепло, вы дарите людям свет», — сказал Беглов 4 октября перед началом пленарного заседания Газового форума в Петербурге.
Напомним, накануне Владимир Путин назначил Александра Беглова врио губернатора Петербурга. Георгий Полтавченко отправится руководить Объединенной судостроительной корпорацией в статусе председателя совета директоров.
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Справка:
Беглов родился в 1956 году в Баку (любопытно, что в Баку родился и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко). После нескольких лет работы на административных должностях в исполкоме Ленсовета в конце 1990-х стал главой администрации Курортного района Петербурга. В 2002-2003 годах занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. Назначить его заместителем губернатор Владимир Яковлев смог тогда лишь со второго раза, депутаты сначала отказались голосовать за Беглова, представленного как человека «неконфликтного, способного к конструктивному взаимодействию с различными ветвями госвласти города». После ухода Яковлева в течение трех месяцев был и.о. губернатора. Затем был назначен на пост помощника президента. С 12 января 2009 года — председатель Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества. Еще в 2011 году после ухода Валентины Матвиенко Беглова называли одним из главных претендентов на пост губернатора города, однако это место занял полпред по ЦФО Георгий Полтавченко. А в Центральный округ, в свою очередь, в 2012 году Владимир Путин назначил Александра Беглова.