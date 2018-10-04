Врио губернатора Петербурга Беглов в первом публичном выступлении рассказал о зарождении «газового движения» в Северной столице

Справка:

Беглов родился в 1956 году в Баку (любопытно, что в Баку родился и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко). После нескольких лет работы на административных должностях в исполкоме Ленсовета в конце 1990-х стал главой администрации Курортного района Петербурга. В 2002-2003 годах занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. Назначить его заместителем губернатор Владимир Яковлев смог тогда лишь со второго раза, депутаты сначала отказались голосовать за Беглова, представленного как человека «неконфликтного, способного к конструктивному взаимодействию с различными ветвями госвласти города». После ухода Яковлева в течение трех месяцев был и.о. губернатора. Затем был назначен на пост помощника президента. С 12 января 2009 года — председатель Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества. Еще в 2011 году после ухода Валентины Матвиенко Беглова называли одним из главных претендентов на пост губернатора города, однако это место занял полпред по ЦФО Георгий Полтавченко. А в Центральный округ, в свою очередь, в 2012 году Владимир Путин назначил Александра Беглова.