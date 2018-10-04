Дернул за веревочку. Сотрудника Морского порта подорвали ракетой бедствия

«Фонтанке» стали известны подробности взрыва в портовом здании на Межевом канале. Сотруднику крупнейшего оператора в порту Петербурга подложили в стол ракетницу с реактивным двигателем.

Как стало известно «Фонтанке», утром 4 октября сотрудник акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербург» поднялся в офис на третий этаж, подошел к своему столу и попытался открыть ящик. Он не поддавался. Из ящика виднелось веревочное кольцо. Мужчина дернул его, через несколько секунд раздался взрыв.

Пострадавшего с обильной кровопотерей доставили в НИИ Джанелидзе, он находится в тяжелом стабильном состоянии.

По данным «Фонтанки», в ящике стола сработала парашютная ракета бедствия. Она состоит из цилиндрического корпуса с реактивным двигателем, воспламенительным устройством и пиротехническими элементами. Ее запускают рывком веревочного кольца, время срабатывания составляет две-три секунды. Ракетами снабжаются суда на случай подачи визуального сигнала бедствия в темное время суток.

Компания «Морской порт Санкт-Петербург» подтвердила инцидент со своим сотрудником: «4 октября около 9 утра в здании управления АО «Морской порт Санкт-Петербург» произошел взрыв в кабинете одного из служащих на третьем этаже. По его словам, он открывал тубус с ключами, который ранее хранился у него в шкафу. Как выяснилось позже, это была ракета «Бедствие» со спасательного судна. В момент взрыва работник получил осколочное ранение: у него повреждена нога. Сейчас ему оказывается медицинская помощь, – говорится в заявлении. – Сотрудники временно эвакуированы из здания. На месте работают представители МЧС, полиция, скорая. Компания также разбирается в ситуации».

Здание по адресу: Межевой канал, 5, по уточненным данным, занимает только оператор «Морской порт Санкт-Петербург», к администрации ФГУП «Росморпорт», как сообщалось ранее, оно не имеет отношения.

АО «Морской порт Санкт-Петербург» – оператор по перевалке всех видов сухих грузов в Большом порту Санкт-Петербурга. Создан на базе Ленинградского морского торгового порта. Выручка оператора в 2017 году составила 4,5 млрд рублей. Он входит в международную транспортную группу UCL Holding, ее штаб-квартира расположена в Голландии.