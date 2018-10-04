Клип Слепакова про Петрова и Боширова заблокировали на YouTube и «ВКонтакте»

Российский комик и автор шуточных песен Семен Слепаков опубликовал на своем YouTube-канале композицию «Песня о Солсберецком шпиле», однако через несколько часов ее заблокировали. В социальных сетях ролик также стали удалять.

В видеоролике, который еще можно найти в Интернете, обыгрывается интервью, которое подозреваемые в отравлении экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери дали редактору RT Маргарите Симоньян.

«Я — Петров, а я — Боширов, вместе мы ездим по всему миру, не совершали мы преступление, срочно снимите с нас обвинение, хватит дурачить народные массы, мы — не преступники, мы — [лица нетрадиционной сексуальной ориентации. – Прим. ред.]», – сообщают герои ролика, которые выглядят как персонажи South Park с головами Александра Петрова и Руслана Боширова.

Они утверждают, что все их «мысли были только о шпиле», и нервно-паралитическим газом они никого не травили.

Чуть позже ролик был заблокирован с формулировкой «Это видео содержит материалы от партнера GPM RTV, который заблокировал их показ в целях соблюдения авторских прав». Социальная сеть «ВКонтакте» также начала блокировать песню, отметив, что «Видеозапись была изъята из публичного доступа в связи с обращением правообладателя».

GPM RTV — это компания «Газпром-медиа развлекательное телевидение», которая владеет телеканалом ТНТ. На нем в развлекательных проектах работает Семен Слепаков.