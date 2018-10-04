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Строительство
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04.10.2018 13:21
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РосСтройИнвест вывел на рынок новый пул квартир в ЖК NEW TIME

РосСтройИнвест вывел на рынок новый пул квартир в ЖК NEW TIME

Группа Компаний «РосСтройИнвест»

Группа компаний "РосСтройИнвест" открыла продажи квартир во втором корпусе жилого комплекса NEW TIME*, строящегося в Приморском районе Санкт-Петербурга.

В продажу поступило 162 квартиры, среди которых представлен большой выбор двух-, и трехкомнатных квартир. Также покупателям доступны квартиры-студии и однокомнатные квартиры. Часть квартир будет иметь видовые характеристики на Юнтоловский заказник. Минимальная стоимость квартиры в новом лоте начинается от 1,8 млн рублей.

Напомним, жилой комплекс комфорт-класса "NEW TIME" строится в непосредственной близости от Изотовского сквера и Юнтоловского лесопарка. Район отличается хорошей транспортной доступностью – поблизости расположены удобные съезды на ЗСД и КАД, курсируют автобусы и маршрутные такси до станций метро «Комендантский проспект», «Пионерская» и «Старая деревня». В районе есть магазины и предприятия сферы услуг, торгово-развлекательные комплексы, кинотеатры, школы и детские сады, спорткомплексы и медицинские учреждения.

Большое внимание в ЖК «NEW TIME» уделено комфортной планировке квартир и мест общего пользования. Почти все квартиры имеют просторную лоджию, во многих квартирах предусмотрены вместительные зоны под шкаф-купе в прихожей или полноценные гардеробные, все санузлы запроектированы с местом для установки стиральной машины. 

Внутреннее пространство жилого комплекса «NEW TIME» благоустроят, оборудуют видеонаблюдением. В самих дворах, свободных от машин, появятся детские площадки и зоны со спортивным инвентарем – для активного времяпрепровождения, а также прогулочные дорожки и места для «тихого» отдыха. Кровлю наземного паркинга благоустроят и озеленят для отдыха жителей.

В проекте предусмотрены велопарковки, а в парадных организуют помещения для хранения колясок. Благоустроят и зону вокруг комплекса – вдоль фронта улицы появится променад с газонами, магазинами и разнообразной торгово-бытовой инфраструктурой.

*Нью Тайм

Справка о компании ГК «РосСтройИнвест»

ЖК «NEW TIME» – застройщик ООО "РОССТРОЙИНВЕСТ", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/gluharskaya/documents

 

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