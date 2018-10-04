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Власть
04.10.2018 13:11
Печать

Экс-глава Хакасии рассказал в Instagram о новой работе в Москве. В регионе назначены новые выборы

Политический старожил Виктор Зимин, уступивший в первом туре губернаторских выборов коммунисту Виктору Коновалову и отказавшийся от дальнейшей борьбы, будет курировать объекты инфраструктуры Сибири.

«Я перехожу на работу в Москву и буду курировать объекты инфраструктуры Сибири. Уверен, что на новой должности смогу сделать много полезного и для нашей с вами родной республики», – заявил 4 октября в своем Instagram руководивший Хакасией с 2008 года Виктор Зимин.

В обращении к «уважаемым землякам» на фоне флагов Хакасии и России бывший губернатор также прокомментировал назначение временно исполняющим обязанности главы региона Михаила Развозжаева, занимавшего ранее  пост заместителя министра по делам Северного Кавказа. Экс-глава Хакасии подчеркнул, что это необходимо  «для оперативного решения неотложных задач».

Ранее Владимир Путин говорил, что Развозжаев назначается в регион для проведения честных выборов, после чего обещал вернуть чиновника в Москву. Как заявили сегодня в Центризбиркоме, новые выборы состоятся 21 октября. В них примут участие Валентин Коновалов от КПРФ и Александр Мяхар, представляющий «Партию роста».

Справка:

Напомним, что на выборах главы Хакасии 9 сентября единоросс Виктор Зимин набрал 32,42%, а оппозиционер Валентин Коновалов от КПРФ получил 44,81%. 23 сентября должен был пройти второй решающий тур, однако за два дня до этого бывший губернатор снял свою кандидатуру. 3 октября Владимир Путин назначил Михаила Развозжаева врио главы Хакасии.

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