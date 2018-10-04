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06.10.2018 13:00
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Рецензия от КЕЙ на игру Marvel Человек-паук

Рецензия от КЕЙ на игру Marvel Человек-паук

Магазин "Кей"

В сети магазинов «КЕЙ» появилась игра Marvel Человек-паук – эксклюзив для игровой консоли PS4. КЕЙ рассказывает, почему ее так долго ждали заядлые фанаты.

Сюжет

Вместе с Marvel разработчики из Insomniac Games изменили образ Питера Паркера. Вместо героя-подростка мы видим уверенного мужчину, знающего как эффективно бороться с преступностью в Нью-Йорке.

В процессе прохождения сюжета игроку предстоит познакомиться с обновленным образом Питера Паркера, узнать, кто угрожает городу на этот раз, наладить личную жизнь Человека-паука и проследить за событиями, предшествующими основному сценарию (прошло целых 8 лет с момента начала сюжета).

Игровой процесс

Одним из основных аспектов геймплея игр про Человека-паука было перемещение по городу при помощи паутины. На этот раз разработчикам из Insomniac Games удалось воплотить это занятие с применением реалистичной физики и правильной анимации. Боевая система серьезно отличается от серии Batman Arkham вопреки опасениям фанатов. Это не классический «побей их всех» – в Marvel Человек-паук нужно быть рядом с врагом, чтобы нанести удар и обязательно выбирать направление для полета паутины.

Среди противников Питеру предстоит встретить и бандитов, и механизированных оппонентов, и доктора Осьминога, и многих, известных вам по комиксам злодеев. Гардероб супергероя включает 27 костюмов, постепенно получаемых в ходе прохождения игры. Каждый костюм дает какой-нибудь специальный прием и визуально отображается в кат-сценах.

Из активностей запоминаются вышки (да-да, захват вышек прямо как в играх от Ubisoft), испытания, зачистка базы (тут придется сражаться с несколькими группами врагов), загадки Кошки (она часто будет докучать Пауку в ходе сценария), поиск рюкзаков с «прошлым», научные станции и фото местных достопримечательностей.

Оценка «КЕЙ»

Графика 5.0 — Одна из красивейших и качественных график среди всех проектов по вселенной Marvel на сегодняшний день.

Сюжет 4.5 — Однозначно лучшее приключение Человека-паука.

Звук 5.0 — Оригинальный саундтрек записывал Джон Паэсано, автор музыки к играм Detroit: Become Human и Mass Effect: Andromeda.

Реиграбельность 4.0 — Высокая за счет большого количества активностей. Вы вряд ли забросите игру при первом прохождении, но проходить второй раз особо не имеет смысл.

 

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Новости компаний
Магазин "Кей"
06.10.2018 13:00

Рецензия от КЕЙ на игру Marvel Человек-паук

В сети магазинов «КЕЙ» появилась игра Marvel Человек-паук - эксклюзив для игровой консоли PS4. КЕЙ рассказывает, почему ее так долго ждали заядлые фанаты
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