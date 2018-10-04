В сгоревших обломках вертолета, разбившегося под Костромой, нашли тело четвертого человека

Останки четвертого погибшего найдены на месте крушения вертолета AS-350 под Костромой 4 октября. Изначально считалось, что в авиакатастрофе погибли трое. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию от оперативного штаба.

«В ходе работ на месте крушения вертолета обнаружены останки четвертого погибшего. Всего на борту находились пилот и трое пассажиров», — отметил представитель штаба.

Ранее сообщалось о трех погибших. Тела сильно обгорели, что затруднило процесс установления личностей. Видео горящих обломков вертолета ранее опубликовали следователи.

Напомним, утром 4 октября стало известно, что в районе деревни Вонышево Костромской области разбился заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян. По информации 47news, Карапетян охотился под Костромой. По данным «Фонтанки», в регион уже вылетел северо-западный транспортный прокурор Олег Колесов. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта.