Российские военные останутся без ушанок и пилоток. Зато им будут выдавать по две пары трусов в год

Пилотки и шапки-ушанки уходят в прошлое. В российской армии будут выдавать теперь обычные «шапки». Соответствующее постановление правительства, подписанное Дмитрием Медведевым, опубликовано 4 октября на портале правовой информации.

Шерстяные пилотки, так же, как и ушанки, должны исчезнуть из российской армии до 1 июня 2022 года. Кроме того, вместо «рубах» военнослужащие будут носить «фуфайки», а «нательные кальсоны» дополнят трусами — их будут выдавать по две штуки в год.