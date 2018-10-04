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Финляндия
05.10.2018 08:49
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Выходные 6-7 октября в Финляндии: Селёдка, хоккей и «Сплин»

В эти выходные мэр Хельсинки откроет недельную ярмарку салаки, а хоккеисты СКА сыграют с «Йокеритом». За секонд-хэндом можно отправиться в Лаппеенранту, на выставке в Лахти ждут любителей фитнеса.

Выходные 6-7 октября в Финляндии: Селёдка, хоккей и «Сплин»

Eetu Ahanen, Helsinki Marketing

В субботу, 6 октября, в Финляндии ожидается от +8 до +11 градусов Цельсия, однако в северных регионах столбик термометра опустится до нуля. В воскресенье на юге страны похолодает до +6 градусов и возможны дожди. 

В первую субботу месяца в музее современного искусства Kiasma пройдет традиционная экскурсия на русском языке. О текущих выставках начнут рассказывать в 16:00, оплачивается только входной билет. Сейчас в Kiasma представлена экспозиция «Туда обратно», где 26 художников из стран восточной части Балтийского моря – Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии и России – размышляют о принадлежности к месту и путешествиях, и видеокаботы Пилви Такала, которая изучает неписаные правила на рабочем месте.

С 3 октября в Художественном музее Хельсинки представлена видеоинсталляция Андреа Койоци Борджиа There was no thought, but a thrive for the visibility of something yet to be named. Художница обращается к теме невысказанных намерений и особых жестов. Вход на выставку бесплатный.

Попасть в волшебный мир фантазий и самому стать его создателем предлагает высокотехнологичная выставка японских художников Massless в недавно открывшемся музее Amos Rex.

В воскресенье, 7 октября, в Хельсинки начинает работу Ярмарка салаки. В праздничной церемонии открытия примет участие мэр столицы, Ян Вапавуори. До 13 октября на площади Кауппатори можно будет приобрести маринованную и соленую салаку (балтийский подвид атлантической сельди), облепиховое варенье, различные виды хлеба, ягодное желе и консервированное мясо дичи. Представители некоторых рыбацких хозяйств будут торговать прямо с лодок. Также у причала Торговой площади пришвартуются старинные парусники. На самой площади будет установлена передвижная сауна Rentola, попариться в которой с видом на морской пейзаж можно будет за 5 евро. В воскресенье ярмарка ждет посетителей с 7 до 19 часов. Видео с ярмарки.

Eetu Ahanen, Helsinki Material Bank

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В эти выходные в Хельсинки будут организованы два блошиных рынка. В субботу за детской одеждой и товарами можно отправиться в Kanneltalo (Klaneettitie, 5), где торговать будут с 10 до 14 часов. 

В воскресенье поохотиться за вещами секонд-хэнд можно будет в Культурном центре «Корьямо» (Töölönkatu, 51 B) с 11 до 16 часов.

На "Хартвалл-арене" в субботу петербургский СКА встретится с хельсинкским клубом «Йокерит». Хоккейный матч начнется в 16:00, билеты стоят от 25,50 евро.

Дом музыки 6 октября устроит День открытых дверей. На все концерты и мероприятия, которые будут проходить с 9:30 до 16 часов, вход свободный.

Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

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В субботу группа «Сплин» выступит в клубе The Circus. Концерт состоится в рамках тура The Best. Билеты стоят 46,50 евро, начало в 18:00.

В Лахти в этот уик-энд пройдет ежегодная выставка Nordic Fitness Expo. В выставочном центре (Salpausselänkatu, 7) устроят соревнования, шоу, показы спортивной моды, продажу спортивного питания, аксессуаров и оборудования.

В Лаппеенранте с 5 по 7 октября будет работать традиционный осенний блошиный рынок. Торговля развернется в городской крепости, в здании Vihreä Makasiini. Покупателей ждут с 11 до 17 часов.

Виктория Трифонова, Фонтанка.ру


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