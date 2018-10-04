Умер бывший начальник ГУВД Петербурга Аркадий Крамарев. Он считал, что во власть идут люди с комплексами

Бывший депутат петербургского парламента и начальник ГУВД Петербурга и области Аркадий Крамарев умер в 80-летнем возрасте.

Как стало известно «Фонтанке», врачи зафиксировали смерть Крамарева 4 октября в 10.20. Он долго и тяжело болел, в последнее время находился под постоянным медицинским присмотром.

Информацию о кончине Аркадия Крамарева подтвердил «Фонтанке» член казачьей диаспоры Петербурга Дмитрий Карпушин.

Аркадий Крамарев родился 13 января 1938 года в Ленинграде, выпускник юрфака ЛГУ. В милиции служил тридцать лет, в 1990-м возглавил региональное ГУВД. С 1994 года три раза избирался депутатом Законодательного собрания.

Крамарев много лет уделял внимание казачьему движению, в 2015-м он оставил пост атамана Санкт-Петербургского отдельного казачьего общества «Казачья стража».

Год назад бывший начальник ГУВД дал откровенное интервью «Городу812», рассказав, почему осторожный человек должен опасаться полиции и что власть притягивает людей со странными комплексами.