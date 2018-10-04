Петербургская книжная сеть «Буквоед» заявила о смене руководства. Её возглавит москвич

В крупнейшей книготорговой сети Петербурга — «Буквоеде» — 4 октября заявили о смене руководства. Должность генерального директора покидает Денис Котов, основавший компанию в 2000 году. Его место займёт Дмитрий Репин, ранее работавший финансовым директором объединенной розничной сети (ОРС) «Читай-город — Буквоед».

«Котов остаётся акционером ОРС и продолжит принимать участие в решении вопросов, связанных с дальнейшим развитием сети», — сообщается в пресс-релизе «Буквоеда».

Генеральный директор сети «Читай-город — Буквоед» Михаил Иванцов отметил «сильные менеджерские качества» Репина. Новый руководитель «Буквоеда», по мнению Иванцова, также обладает «глубокой экспертизой в области финансов» и «поможет «Буквоеду» и ОРС в реализации амбициозных планов».

Репин родился в 1978 году в Москве, окончил Государственный университет управления. Работал в столичной полиграфической компании «Немецкая фабрика печати», с 2008 по 2009 год занимал должность финансового директора «Буквоеда», позже работал в финансовой дирекции московской и петербургской сетей.