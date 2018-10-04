Отбирайте по закону. Росавтодору предъявили изъятые земли в Усть-Луге

«Компания Усть-Луга» начинает судебную кампанию против Росавтодора. Предмет спора – земля под строительство автомобильной дороги от трассы «Нарва» до терминалов порта.

Сергей Вдовин/Интерпресс

Более 70 миллионов рублей составляют судебные претензии ОАО «Компания Усть-Луга» к северо-западному подразделению Росавтодора за два земельных участка, изъятых у компании в 2016 году для строительства автотрассы в северный район порта. Иски поданы и к областному Росреестру, который зарегистрировал переход права. По мнению Росавтодора, ничего особенного не произошло: земля была и осталась в федеральной собственности.

Ложка дегтя в хорошей дороге

В 2017 году была введена в эксплуатацию отличная четырехполосная автомобильная дорога, соединяющая трассу «Нарва» с северной частью порта Усть-Луга, где располагаются терминалы компаний «Усть-Луга Ойл», «Новатэк», «Еврохим», «Балтийский терминал удобрений», «Новотранс». Дорога была встречена с радостью как представителями этих компаний, так и руководством ОАО «Компания Усть-Луга», которое имеет 49-летний договор аренды с Федеральным агентством морского и речного транспорта (Росморречфлот) на землю в порту. Но в бочке меда по давней российской традиции оказалась ложка дегтя – при строительстве дороги Росавтодор изъял у «Компании Усть-Луга» 7 фрагментов из 2-х земельных участков.

Генеральный директор ОАО Виктория Федорова в беседе с корреспондентом «Фонтанки» так выразила чувства, которые испытала, когда узнала о происшедшем:

– Я испытала шок, когда узнала, что арендуемые нами до 2056 года земельные участки, за которые мы исправно платим арендную плату, внезапно уменьшились в размерах.

На внезапно уменьшившихся в размерах земельных участках сейчас располагаются терминалы северной части порта, подъездные пути к ним, грузовая железнодорожная станция. Общая площадь — 2,2 миллиона квадратных метров. Семь сравнительно небольших участков, которые Росавтодор изъял для строительства дороги, занимают около 53 тысяч квадратных метров и ни для какого иного практического применения, кроме как для строительства дороги, никогда не предназначались. Но у ОАО «Компания Усть-Луга» претензии не в том, что участки изъяты, а в том, как это произошло.

– Процедура изъятия земельных участков для строительства дорог в законе четко регламентирована. Росавтодор должен был направить нам проект соглашения об изъятии земельных участков, мы бы согласовали его, после чего регистрирующие органы могли бы оформить изъятие. Нам такое соглашение направлено не было, а Росреестр почему-то оформил изъятие без него. Мы просим Росавтодор пройти предусмотренную законом процедуру – в суд обратились для того, чтобы навести порядок в этом вопросе, – говорит Виктория Федорова.

По словам генерального директора «Компании Усть-Луга», сложившаяся ситуация мешает ОАО «Компания Усть-Луга» исполнять обязательства перед владельцами терминалов. Ведь после возведения объектов капитального строительства стивидоры меняют форму своих прав на земельные участки, где располагаются их постройки – вместо договоров субаренды с «Компанией Усть-Луга» они заключают прямые арендные договоры с Росморречфлотом. В настоящее время, пока сложившийся вопрос не будет разрешен судом, у ОАО «Компания Усть-Луга» отсутствует возможность вносить изменения в действующий договор аренды.

Разница между карманами одного пальто

На данный момент в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрированы 4 исковых заявления ОАО «Компания Усть-Луга»: два к ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (северо-западное подразделение Росавтодора) и два к Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Ленинградской области (областное подразделение Росреестра).

Первые два иска содержат материальные претензии в размере 65,2 и 5,9 миллиона рублей соответственно – это взыскание убытков, причиненных, по мнению истца, изъятием частей земельных участков для государственных нужд. Два других иска содержат требования о признании незаконными действий Росреестра по оформлению изъятых земель.

При этом руководитель ОАО «Компания Усть-Луга» отмечает, что смыслом обращения компании в судебный орган является реализация процедуры изъятия земельных участков для государственных нужд в соответствии с установленным законодательством порядком.

У Росавтодора по этому поводу другая точка зрения, суть которой сводится к тому, что нет ничего незаконного в том, что имущество переложили из одного кармана пальто в другой карман того же пальто:

«Земельные участки, по которым предъявляются требования, были изъяты для нужд Российской Федерации и отданы под реализацию планов по реконструкцию автодороги в полном соответствии с законодательными нормами. Собственником земельных участков, которые ранее были переданы в аренду ОАО «Компания Усть-Луга», являлась Российская Федерация в лице Федерального агентства морского и речного транспорта…» – написали «Фонтанке» в пресс-службе ведомства. Давать оценочные комментарии в Росавтодоре не стали, предложив подождать, пока суды вынесут соответствующие решения.

Анонимно участники рынка высказывают предположение, что северо-западный Росавтодор попросту забыл включить в проектную документацию дороги затраты на оформление изъятия земельных участков, а дорогу сдавать как-то надо – вот они как-то ее и сдали.

Весьма оптимистично оценивает перспективы «Компании Усть-Луга» в судебной тяжбе специализирующаяся в области земельного права юрист Наталья Яковлева:

– Земельный кодекс предполагает лишь два основания для досрочного прекращения договора аренды земельного участка и государственной регистрации перехода прав на изъятый участок – это заключенное сторонами соглашение об изъятии или вступившее в законную силу решение суда о принудительном изъятии. Само по себе принятие государственным органом решения об изъятии земли не влечет прекращения прав на нее, и на этом акцентировал внимание Верховный суд РФ.

По мнению эксперта, заявленные «Компанией Усть-Луга» требования будут удовлетворены.

Похожая история описывалась в СМИ в 2012 году. По данным информационного агентства «Росбалт», Росавтодор изъял у частного лица земельный участок при строительстве трассы «Дон» в Ростовской области без заключения соглашения и выплаты компенсации. Тогда для восстановления законных прав гражданина в конфликт вмешалась Генеральная прокуратура.

Лев Годованник,

«Фонтанка.ру»