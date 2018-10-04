Setl City начала строительство третьего детского сада в ЖК «Чистое небо»

Setl City

Setl City приступила к строительству третьего детского сада в ЖК комфорт-класса «Чистое небо». Дошкольное образовательное учреждение с бассейном, рассчитанное на 220 мест, разместится между корпусами 5.2 и 6. Проектирование и строительство ведется полностью на средства Setl City.

Трехэтажный детский сад сможет вместить 11 групп детей – от ясельной до подготовительной. В здании спроектированы спальни, столовая, медицинский кабинет, спортивный и музыкальный залы, помещения для кружков, бассейн площадью 6 на 3 м с «теплыми» полами.

Во дворе Setl City обустроит игровую зону: площадки для ясельных и дошкольных групп и две спортивные площадки. Будут высажены деревья и кустарники, а по периметру садика установлено ограждение. Плановый срок завершения строительства – сентябрь 2019 года.

Напомним, в ЖК «Чистое небо» уже работает первый детский сад на 190 малышей, спроектированный и построенный на средства Setl City. Строительство второго детского сада на 190 детей с бассейном компания планирует завершить уже в конце текущего года. В ЖК также возводится современная общеобразовательная школа на 1100 учащихся с двумя бассейнами – строительство полностью финансирует Setl City. Срок сдачи школы – первый квартал 2021 года, но застройщик планирует ввести объект в эксплуатацию досрочно – до конца 2019-го.

Setl City

Еще одну школу в рамках проекта «Чистое небо» построят городские власти. Компания Setl City в 2017 году за свой счет разработала проектную документацию на строительство школы на 1375 учеников с двумя бассейнами. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Реализацией проекта займется профильный комитет администрации Петербурга.

Эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Чистое небо» - застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations