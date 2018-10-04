Пространство «Простые вещи» собирает средства на инклюзивную «Столярку для всех»

Пространство «Простые вещи» собирает средства на инклюзивный проект «Столярка для всех», где взрослые люди с особенностями развития смогут трудиться вместе с профессиональными мастерами по дереву и создавать красивые, уникальные, особенные изделия.

«Простые вещи» – это открытое пространство, существующее в Санкт-Петербурге с февраля 2018 года. Здесь люди с ограниченными возможностями здоровья встречаются с лояльным к ним сообществом, общаются, вместе занимаются творчеством, овладевают ремеслом. Это место, где каждый может стать частью общего дела и почувствовать себя нужным. Каждый будний день в пространстве проходят занятия в керамической, кулинарной, графической или швейной мастерских.

«Простые вещи» растут, и на новый учебный год в мастерские записались сорок взрослых людей с особенностями развития. В помещении на Васильевском острове, где сейчас располагаются мастерские, для большего количество человек места уже нет. Поэтому появилась необходимость открыть инклюзивную столярную мастерскую.

Столярная мастерская – это ещё одно пространство, где участники «Простых вещей» будут проводить время с пользой и делать красивые уникальные вещи своими руками.

Для открытия и поддержание жизни социальной столярной мастерской (ремонт, закупку минимально необходимого оборудования и аренду на первые четыре месяца) необходимо 620 000 рублей. Сбор средств организован на платформе «Планета.ру». Помочь может любой желающий.

Мастерскую планируют открыть в конце осени, в нее уже началась запись мастеров с особенностями развития.

«Если крауд-проект состоится, еще больше взрослых людей с особенностями развития получат возможность заниматься делом, овладевать ремеслом и чувствовать себя нужными», – говорят в «Простых вещах».