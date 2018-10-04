Выяснилось, кто заинтересован в повышении пенсионного возраста

В тиши правительственных кабинетов готовится закон об автоматическом подключении граждан к накопительной пенсионной системе.

Когда предлагалось повышение пенсионного возраста, я сразу предположила, что следующим актом станет реанимация накопительной пенсионной системы.

В НПФ деньги либо теряются вообще, либо полностью обесцениваются

Суть «зурабовской» реформы 2002 года – переход на обязательную накопительную пенсионную систему. Она предполагала, что часть отчислений граждан 1967 года рождения и младше (6% из 22%) не поступает в Пенсионный фонд, не используется на выплату текущих пенсий, а поступает в банки и негосударственные пенсионные фонды, где и накапливаются средства для выплаты будущих пенсий – якобы формируются пенсионные накопления. Всем это очень понравилось, и многие клюнули на пропаганду, что это деньги, которые копятся для будущего пенсионера, который не будет зависеть от государства.

Однако, если деньги ушли из Пенсионного фонда, то это не значит, что они дойдут до будущих пенсионеров. Взносы на накопительные пенсии уходят из Пенсионного фонда и поступают негосударственным пенсионным фондам (НПФ) и управляющим компаниям. Там они крутятся много лет, а для будущих пенсионеров либо теряются вообще, либо полностью обесцениваются. При этом страховая пенсия, которую будет выплачивать Пенсионный фонд, уменьшается с учетом тех взносов, которые ушли на накопительные пенсии.

Для примера посмотрим на ситуацию для граждан 1968 года рождения: 6% отчислялось на накопительную часть пенсии, остальное – на страховую. Соответственно их индивидуальный пенсионный капитал (пресловутые баллы) уменьшался на эту сумму. И поэтому индивидуальная страховая часть пенсии у них будет меньше на 40%, чем у их старших сограждан, у которых не было накопительного элемента. Предположения, что эти свои 40 % они должны будут получить от НПФ, остаются только предположениями – из тех, кто вышел на пенсию досрочно, пока еще ни один гражданин этих денег в качестве ежемесячной выплаты не получил.

Большинство граждан считает, что накопительная часть пенсии – это дополнение к страховой

Ничего подобного. Необходимо понять – на величину взносов, которые отправляются на накопительный элемент, уменьшается страховая пенсия. Это просто часть пенсии, которую граждане, как предполагается, будут получать не от государства, а от НПФ. Но, во-первых, неизвестно, останутся ли «в живых» эти НПФ к моменту выхода граждан на пенсию, а, во-вторых, законом не гарантировано, что направленные в НПФ средства будут прирастать до выхода на пенсию, тем более законом не гарантируется, что НПФ обязан индексировать пенсии после того, как он их назначит.

С 2014 года, когда стало понятно, что данный накопительный элемент ничего не дает будущим пенсионерам и создает дыру в Пенсионном фонде, перечисление средств на накопительную часть пенсии осуществлять перестали. Все взносы стали приходить в страховую часть пенсий. Но НПФ тут же подняли крик, что заморозили пенсионные накопления. На самом деле их не заморозили для граждан, они перешли в страховую часть. Заморозили перечисления негосударственным пенсионным фондам и управляющим компаниям, они потеряли дармовой поток денег от накопительных взносов граждан. При этом за счет взносов, которые осуществлялись с 2002 по 2014 год, у НПФ и банков уже скопилось около 2 трлн рублей, которые они отдавать не собираются.

Граждане 1968 года рождения и младше будут ограблены трижды

Новое предложение финансового блока правительства и Центрального банка об автоматической приписке граждан без их согласия к накопительной пенсионной системе имеет следующие следствия и цели. Во-первых, 2 триллиона рублей, которые граждане накапливали с 2002 по 2014 год, автоматически так и останутся в накопительной пенсионной системе – у банков и НПФ, предполагается, что все о них молча забудут. Во-вторых, 6 % из текущих пенсионных взносов граждан будет автоматически перечисляться на накопительные пенсии, то есть уходить НПФ и банкам и там обесцениваться. При этом из Пенсионного фонда эти деньги уйдут, дыра в бюджете сохранится. Пенсии повышены не будут, а вся экономия от повышения пенсионного возраста уйдет НПФ и банкам.

Таким образом, граждане 1968 года рождения и младше будут ограблены трижды: им увеличили пенсионный возраст, деньги, направленные ими в НПФ, обесценились, и их по умолчанию заставят снова эти 6% от взносов отчислять НПФ, тем самым снижая размер текущих пенсий.

Круг замкнулся – больше всего ратовали за повышение пенсионного возраста лоббисты обязательной накопительной пенсионной системы.

Повышение пенсионного возраста для них выгодно вдвойне. С одной стороны, это дает дополнительную возможность «прикарманить» деньги, а с другой – чем дольше граждане не выходят на пенсию, тем дольше не будет обнаружен этот обман.

Если бы не было повышения пенсионного возраста, то, например, женщины 1967 года рождения вышли бы на пенсию в 2022 году. И этот грандиозный обман с накопительным элементом пенсии тогда бы и вскрылся. Обнаружилось бы, что их страховая пенсия из государственного Пенсионного фонда существенно меньше, чем пенсия женщин 1966 года рождения и старше. А от НПФ они свою часть пенсии не получат, или она будет обесценена. Теперь массовый выход на пенсию граждан 1968 года рождения и младше оттягивается еще на пять лет. То есть обман вскроется только к 2027 году.

Очевидно – за каждым вредным решением стоят те, кто от этого выигрывает. Теперь выяснилось, кто был прежде всего заинтересован в повышении пенсионного возраста.

Оксана Дмитриева, доктор экономических наук, профессор, экс-министр труда и социального развития РФ, депутат Государственной думы 1-6 созывов, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга