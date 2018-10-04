Прокуратура отклонила четверть намеченных на 2019 год проверок бизнеса в Петербурге

Четверть намеченных на 2019 год проверок предпринимателей отменила прокуратура Петербурга. Больше всего неутвержденных заявок – у МЧС, Роспотребнадзора и Госинспекции труда.

Как сообщили 4 октября в горпрокуратуре, ведомство рассмотрело планы проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год. В списке оказались более 19 тысяч проверок бизнеса. Изучив перечень, прокуратура города отклонила почти 4 000 заявок. Основные причины – отсутствие законных оснований для проведения, предоставление недостоверных сведений о юрлицах и ИП, несоблюдение периодичности проведения контрольных мероприятий.

По данным ведомства, лидерами по количеству отклоненных проверок являются ГУ МЧС по Петербургу, региональное управление Роспотребнадзора, Государственная инспекция труда Северной столицы, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ по городу и области.

Чтобы снизить давление на бизнес, прокуратура предложила руководителям контролирующих органов проводить совместные плановые проверки.