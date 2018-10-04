«У меня чуть инфаркт не случился». В Петербурге прошла проверка системы центрального оповещения

В день гражданской обороны 4 октября в Петербурге прошла проверка готовности автоматизированной системы центрального оповещения. Однако для некоторых жителей громкие сообщения о ЧС стали неожиданностью.

С 11.30 до 11.40 жители города могли услышать сообщения, начинающиеся фразой «Внимание! Внимание! Внимание!», а также звуковые проверочные сигналы. Тревога – учебная. В городе прошла техническая проверка готовности системы централизованного оповещения населения. Об этом 4 октября сообщает городская администрация.

«При угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной ситуации, а именно: аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений во всех подверженных ЧС городах, населенных пунктах, объектах народного хозяйства включаются сирены, гудки, другие звуковые сигнальные средства, сирены специальных автомобилей. Это единый сигнал, означающий «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», призывающий, в первую очередь внимание населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация», – говорится в сообщении.

Специальные сигналы оповещения в рамках проверки можно было услышать и на станциях метро, рассказали в петербургской подземке.

Читатели «Фонтанки» жалуются, что сообщения в рамках проверки системы оповещения прошли без предупреждения, чем немало удивили жителей города. «Сегодня без предупреждения МЧС запустило в Кировском районе тревогу по всем ретрансляторам об атомной атаке. У меня чуть инфаркт не случился. Но можно же предупреждать об учебной тревоге заранее», – сообщил читатель Николай. Отметим, на сайте городской администрации было опубликовано сообщение о проверке, однако очевидно, что прочитали его не все.

Напомним, что ранее тренировку гражданской обороны проводило и МЧС.