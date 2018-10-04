Аэрофлот назовет один из своих новых самолетов в честь Станислава Говорухина

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Тем самым авиакомпания увековечит память выдающегося кинорежиссера и актера, политического и общественного деятеля, который ушел из жизни 14 июня 2018 года.

Имя Станислава Говорухина будет присвоено дальнемагистральному лайнеру Boeing 777-300ER, который должен поступить во флот авиакомпании в апреле 2020 года.

Такое решение Правление ПАО «Аэрофлот» приняло 5 сентября 2018 года с учетом выдающегося вклада Станислава Говорухина в развитие отечественного и мирового кинематографа, а также его больших заслуг перед Россией на политическом и общественном поприще.

«Станислав Говорухин – личность гигантского масштаба, – заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. – Это пример великого творца и выдающегося гражданина, который всегда, во все времена думал о Родине. С его помощью наше кино обогатилось целым рядом ярких, запоминающихся образов, которые и сегодня заставляют зрителя задуматься о вопросах нравственности, справедливости, собственной ответственности перед обществом. По сути, на это же была направлена политическая деятельность Говорухина, в том числе на посту сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Поэтому у нас не было никаких сомнений в том, что имя Станислава Говорухина должно продолжить жить в названии одного из новых самолетов Аэрофлота».