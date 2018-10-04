«Левада-центр»: Недоверие к Путину за год выросло втрое. Россияне готовы положиться только на армию

Социологи «Левада-центра» констатируют, что за последние шесть лет армия впервые обогнала президента в рейтинге доверия россиян. Доля граждан, которые считают, что вооружённые силы страны «вполне заслуживают» доверия, составила 66%, в то время как этот же показатель у президента – 58%. В 2017 году армии доверяли 69%, Владимиру Путину – 75%.

При этом уровень доверия к армии и силовикам после 2014 года остался практически неизменным, а «индекс доверия» к президенту за прошедший год снизился практически в два раза, отмечают в «Левада-центре». То есть доверие к Путину вернулось к показателям, которые социологи фиксировали до воссоединения с Крымом, в 2013 году.

Более того, количество тех, кто считает, что президент «совсем не заслуживает доверия», за год выросло втрое. В 2017 году так ответили 4% участников опроса. В 2018-м – 13%.

Кроме того, практически увеличилось количество тех, кто совсем не доверяет Церкви. В 2017 году таких было 11%, сегодня – 18%. Совсем не доверяет СМИ сейчас каждый четвёртый – 24%. Год назад телевизору не верили лишь 15% россиян.

Полиция и региональные власти тоже ухудшили свои показатели за минувший год. С 17% до 24% и с 19% до 26% соответственно. Год назад совсем не верил правительству страны каждый пятый участник опроса (20%). Сегодня уже каждый третий (31%).

В то же время социологи фиксируют рост доверия к благотворительным организациям. Сегодня им доверяет 38% респондентов. В 2017-м их было 34%.

Опрос проведен 20–26 сентября 2018 года среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Директор центра Лев Гудков ранее выражал несогласие с этим решением.