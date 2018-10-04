Петербуржцы выбирают дома у парков

предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»

В «Петербургской Недвижимости» провели опрос на тему «Что хотели бы видеть у себя во дворе горожане» и пришли к выводу: экологичность и здоровый образ жизни продолжают набирать популярность.

Более 39% опрошенных отдали свои голоса за большой парк прямо под окнами.

Одни из красивейших видов на зеленые массивы – в жилом комплексе Stockholm от Setl City, который расположен напротив Елагина острова. «Петербургская Недвижимость» предлагает и другие жилые комплексы по соседству с парками и скверами, но предложение ограничено – эти квартиры разбирают в первую очередь.

На втором месте, с большим отрывом в почти 21%, следует наличие школы и детского сада. Детская инфраструктура в шаговой доступности всегда была одним из определяющих факторов при выборе жилья – прокомментировали специалисты «Петербургской Недвижимости». Тройку предпочтений замыкает критерий «много парковочных мест» – во всех новых объектах Setl City предусмотрен подземный паркинг.

Далее идут площадки с тренажерами, набирающие популярность последние несколько лет. В пятерку лидеров вошла и площадка для выгула собак, что стало откровением для маркетологов. Большая современная площадка для четвероногих друзей оборудована в парке жилого комплекса «Солнечный город». Надо отметить, что в «Солнечном городе» в наличии весь топ-5 покупательских предпочтений.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК Stockholm – застройщик ООО "Приморский, 46", разрешение на строительство № 78-15037920-2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/stockholm/ declarations

ЖК "Солнечный город" – застройщик ООО "Сэтл Инвест", разрешение на строительство № 78-008-0239-2016 от 15.02.2016, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations