Возле парламента Ингушетии началась стрельба. Протесты против соглашения с Чечней продолжаются

У здания парламента Ингушетии собрались тысячи людей, которые протестуют против соглашения о передаче части земель Чечне. Как сообщает 4 октября корреспондент BBC, силовики начали стрелять в воздух, чтобы разогнать толпу.

Депутаты ингушского парламента уже утвердили соглашение с Чечней, несмотря на то, что под их окнами тысячи людей возражают против этого. Парламентарии даже пытались выйти на переговоры с толпой, однако это чуть не закончилось потасовкой. Сейчас полицейские эвакуируют депутатов. Толпа скандирует «Аллах Акбар!» и требует отмены соглашения.

Силовики стреляют в воздух у парламента Ингушетии и эвакуируют депутатов парламента pic.twitter.com/U9S67OI0OA — Лиза Фохт (@lizafoht) 4 октября 2018 г.

Отметим, сегодня утром Конституционный суд Ингушетии потребовал провести референдум по вопросу передачи земель Чечне и заявил, что депутаты самостоятельно не имеют права утверждать такой договор. Тем не менее, парламентарии его все же ратифицировали – об этом сообщила пресс-служба главы Ингушетии Евкурова. Сами депутаты пытались заверить протестующих, что голосование пока не состоялось.

При этом на официальном сайте МВД Ингушетии утром 4 октября сообщается о том, что «осуществляется комплекс мероприятий, направленных на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории всего региона. В связи с изложенным, напоминаем жителям республики об ответственности, предусмотренной действующим законодательством для организаторов и участников не санкционированных митингов, шествий и пикетов. Действия лиц, пытающихся предпринять попытки проведения массовых мероприятий, будут пресечены. Организаторы и участники будут привлечены к установленной законом ответственности».