Происшествия
Возле парламента Ингушетии началась стрельба. Протесты против соглашения с Чечней продолжаются
У здания парламента Ингушетии собрались тысячи людей, которые протестуют против соглашения о передаче части земель Чечне. Как сообщает 4 октября корреспондент BBC, силовики начали стрелять в воздух, чтобы разогнать толпу.
Депутаты ингушского парламента уже утвердили соглашение с Чечней, несмотря на то, что под их окнами тысячи людей возражают против этого. Парламентарии даже пытались выйти на переговоры с толпой, однако это чуть не закончилось потасовкой. Сейчас полицейские эвакуируют депутатов. Толпа скандирует «Аллах Акбар!» и требует отмены соглашения.
Силовики стреляют в воздух у парламента Ингушетии и эвакуируют депутатов парламента pic.twitter.com/U9S67OI0OA— Лиза Фохт (@lizafoht) 4 октября 2018 г.
Отметим, сегодня утром Конституционный суд Ингушетии потребовал провести референдум по вопросу передачи земель Чечне и заявил, что депутаты самостоятельно не имеют права утверждать такой договор. Тем не менее, парламентарии его все же ратифицировали – об этом сообщила пресс-служба главы Ингушетии Евкурова. Сами депутаты пытались заверить протестующих, что голосование пока не состоялось.
При этом на официальном сайте МВД Ингушетии утром 4 октября сообщается о том, что «осуществляется комплекс мероприятий, направленных на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории всего региона. В связи с изложенным, напоминаем жителям республики об ответственности, предусмотренной действующим законодательством для организаторов и участников не санкционированных митингов, шествий и пикетов. Действия лиц, пытающихся предпринять попытки проведения массовых мероприятий, будут пресечены. Организаторы и участники будут привлечены к установленной законом ответственности».
Справка:
Напомним, что 26 сентября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и его чеченский коллега Рамзан Кадыров подписали историческое соглашение о закреплении административной границы между регионами, которую не могли установить с 90-х годов после распада Чечено-Ингушской АССР. Первая попытка официально разделить два субъекта была предпринята властями еще в 1993 году и привела к вооруженному конфликту. Лидеры республик в 2018 году договорились о том, что соглашение не затронет населенные пункты и предусматривает закрепление границ в горно-лесистой части территорий. Соглашение вызвало неоднозначную реакцию в Ингушетии. Руслан Муцольгов, глава регионального отделения партии «Яблоко», считает, что передаваемый Чечне район Ингушетии богат нефтью. Подробности о соглашении между Чечней и Ингушетией читайте в материале "Фонтанки.ру".