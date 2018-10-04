Благотворительному центру «Хэсэд Авраам» исполняется 25 лет. Юбилей отметят большим концертом

Межрегиональной общественной организации инвалидов и пенсионеров «Еврейский Благотворительный Центр «Забота — Хэсэд Авраам» исполняется 25 лет. Отпразднуют четвертьвековой юбилей 7 октября большим концертом, на который приглашаются все желающие.

Как рассказали в Центре, в пространстве ARTPLAY выступят известные музыканты и артисты. Зрители услышат Сергея Сайгадо (скрипка), Дамира Валеева (кларнет), будет играть джаз в исполнении группы «Хэсед бэнд». В празднике примут участие заслуженный артист Владимир Самсонов, Юлия Коган, Эдуард Гершов, дуэт «Галим», Лео Лиц, The BigBuddy Band, концертный духовой оркестр «Виват, Россия!» и многие другие артисты. Кроме того, в рамках юбилейного дня пройдет и «Подиум зрелой красоты», в котором участвуют непрофессиональные модели старше 50 лет, а также состоится ярмарка НКО. Вход – свободный.

«Еврейский Благотворительный Центр «Забота — Хэсэд Авраам» — одна из крупнейших общественных благотворительных организаций в Европе, которая занимается поддержкой пожилых петербуржцев и жителей Ленинградской области, инвалидов и малообеспеченных. Как отмечают в Центре, среди их подопечных не только евреи.

«Хэсэд Авраам» был основан в 1993 году, сейчас в организации действует более 26 благотворительных программ, включая медико-социальную реабилитацию, Дневной центр, программы помощи людям с болезнью Альцгеймера и их родственникам, предоставление проката реабилитационного оборудования, услуги сиделок по социально-медицинскому уходу на дому для ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, при участии «Хэсэда» построен первый в России частный пансионат для пожилых людей с диагнозом деменция. По федеральному закону №442 в нем возможно проживание за счет госбюджета для всех людей, которым это необходимо.