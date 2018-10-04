«Огонь-то горит еще!» Следователи опубликовали видео с места крушения вертолета под Костромой

Следственный комитет обнародовал в своих соцсетях видео с места крушения вертолета под Костромой. Запись опубликована 4 октября на Youtube-канале ведомства.

Судя по всему, добраться до места крушения представители правоохранительных органов смогли довольно быстро. Слышно, как они обсуждают: «Огонь-то горит еще! Горит-горит, в том-то и дело!» Напомним, сегодня утром стало известно, что в районе деревни Вонышево Костромской области разбился заместитель генерального прокурора России 58-летний Саак Карапетян. Помимо него, при крушении погибли еще два человека. По информации 47news, Карапетян выезжал под Кострому на охоту. Первоначальная версия аварии – перегруз вертолета при взлете. По информации «Фонтанки», в Костромскую область вылетел северо-западный транспортный прокурор Олег Колесов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.