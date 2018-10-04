Подорвавшийся в здании администрации Росморпорта находится в тяжелом состоянии

Пострадавший при взрыве в администрации Росморпорта в Петербурге доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Мужчина, открывший коробку, содержимое которой послужило причиной взрыва в административном здании на Межевом канале, 5, получил тяжелые травмы. Эту информацию «Фонтанке» сообщили в пресс-службе петербургской скорой помощи.

Контактный телефон Морского порта на момент выпуска новости не отвечает. Судя по всему, проверка здания сотрудниками ФСБ (территория является режимным объектом) все еще продолжается.

Напомним, взрыв произошел 4 октября около 9 утра на третьем этаже здания администрации Росморпорта (Северо-Западный филиал). Пришедший на работу сотрудник открыл деревянный ящик, после чего произошел взрыв. По неподтвержденным данным, мужчина получил серьезное ранение ноги.

В ГУ МЧС по Петербургу от комментариев отказались, в ГУ МВД по городу лишь подтвердили факт ЧП, воздержавшись от раскрытия деталей случившегося.