«ArtLine в Приморском»: дом как произведение искусства

ArtLine, новый жилой комплекс от компании Setl City в Приморском районе, будет построен буквально в трех шагах от станции метро «Старая Деревня». Проект станет ярким образцом современного зодчества и архитектурной доминантой этой части города

предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»

«Петербургская Недвижимость» рассказывает, почему ЖК «ArtLine в Приморском» можно считать искусством будущего.

Оригинальные фасады

Благородный и загадочный фиолетовый цвет, символизирующий творчество и вдохновение, практически не встречается в оформлении петербургских домов. Именно поэтому элементы сочного и глубокого лилового оттенка, украшающие ЖК «ArtLine в Приморском», придадут ему оригинальность и создадут неповторимый образ. Яркие акценты выгодно подчеркиваются основными цветами фасадов — лаконичными белыми, серыми и бежевыми. Дополнит современный облик дома архитектурное стекло с солнцезащитным покрытием, а также ритмичный рисунок окон.

Арт-пространство

Дворы всех корпусов будут огорожены, закрыты от посторонних и свободны от машин: они обустроены для прогулок самых маленьких жителей и спокойного отдыха. На внутренней территории ЖК ArtLine, между домами, разместится общественное арт-пространство: особая часть жилого комплекса, включающая центральную арт-площадку с красочными инсталляциями и рекреационные зоны для активного отдыха.

В арт-пространстве предусмотрен веревочный парк и игровые комплексы для подростков. Для молодежи – зона workout с тренажерами и теннисными столами, поле для игры в футбол и волейбол с защитной сеткой. Центром внимания станет композиция в виде огромных ягод черешни и стилизованные буквы ArtLine: фотозону наверняка оценят любители делать яркие и оригинальные снимки.

предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»

Холлы-музеи

Входить в свой дом и по дороге в квартиру любоваться оригинальными абстракциями на стенах — это привилегия, доступная жителям дома «ArtLine в Приморском». Дизайн холлов был создан участниками конкурса «Арт-комплекс». Среди них — художники из разных городов России, представившие более 50 работ, посвященных Петербургу. Лучшие были выбраны для украшения ArtLine. Одно из произведений выполнено в манере гравюр Анны Остроумовой-Лебедовой и посвящено петербургским белым ночам. В ломаных линиях и геометрических формах другой картины угадываются твердость камня, сила ветра и игра света на воде.

предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте www.sc-setl.ru.