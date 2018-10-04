В Раде призвали Россию вернуть тридцать тысяч вагонов и не продавать их на сайтах

Вице-спикер Верховной рады Украины считает, что российская сторона торгует якобы «украденными» вагонами, за часть из которых Украина до сих пор выплачивает кредит.

«Я хочу напомнить об ужасном факте, что российская агрессия привела к краже у «Укрзализныци» [Украинская железная дорога] более 30 тысяч вагонов», – цитирует 4 октября зампреда Верховной рады Ирину Геращенко УНИАН.

По ее словам, вагоны спокойно можно приобрести на российских сайтах в Интернете, однако вице-спикер не уточнила адреса и стоимость. Геращенко лишь призвала правоохранительные органы республики принять меры.

Особую озабоченность у вице-спикера вызвала пропажа 85 «новеньких вагонов», которые были приобретены на деньги Европейского банка реконструкции и развития. Геращенко заявила, что они сейчас находятся на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а Украине еще предстоит выплачивать за них кредит.

В начале августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинский кабмин рассматривает вопрос закрытия железнодорожного сообщения с Россией. При этом Омелян отметил, что Киев не собирается блокировать транзит российских грузов через территорию Украины.