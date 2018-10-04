Русский музей ищет волонтёров для арт-терапевтического проекта

Русский музей приглашает петербуржцев принять участие в музейном арт-терапевтическом проекте «Тайны старого замка» для детей-сирот. К сотрудничеству приглашаются специалисты, люди творческих профессий (педагоги, психологи, социальные работники, художники, артисты, музыканты), а также студенты старших курсов гуманитарных вузов.

Волонтёры пройдут обучение по специальной программе, а в ходе участия в проекте они познакомятся с арт-терапевтическими методиками работы со сложными эмоциональными состояниями, примут участие в арт-терапевтических занятиях с детьми-сиротами как на экспозиции, так и творческой студии художественного музея, а также примут участие в разработке сценариев музейных занятий и праздников и в социально-культурных, инклюзивных, благотворительных и арт-проектах Русского музея, адресованных людям с инвалидностью.

Занятия будут проходить в течение 2018-2019 учебного года в Михайловском замке. В музее отметили, что всех волонтёров обеспечат методической литературой. Кроме того, участникам будут вручены благодарственные письма об участии в проекте.

Желающие могут записаться по электронной почте rusmus.inclus@gmail.com с пометкой в теме письма «Тайны старого замка».