В Петербурге произошел взрыв в здании Росморпорта. Есть пострадавший

Взрыв произошел в здании Росморпорта в Петербурге. Пострадал один человек.

По данным «Фонтанки», ЧП произошло около девяти утра 4 октября в здании администрации Росморпорта (Северо-Западный филиал) на Межевом канале, 5. Пришедший на работу сотрудник открыл некий деревянный ящик, и раздался взрыв. Мужчина госпитализирован (есть информация, что ему оторвало ногу, но эти данные не подтверждены).

Из здания эвакуировали около 400 человек.

Рядом с местом происшествия очевидцы наблюдают скопление пожарных машин, однако в ГУ МЧС по Петербургу от комментариев отказываются.

В ГУ МВД РФ по городу и области подтвердили лишь факт происшествия, добавив, что на месте работает оперативно-следственная группа.