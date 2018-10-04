Мондриан из ПНИ. В самой маленькой галерее открылась выставка необычного художника

В самой маленькой галерее Петербурга открылась персональная выставка художника Александра Ильяшенко. Его сравнивают с Питом Мондрианом, для которого вертикальные и горизонтальные линии стали матрицей искусства. Но не только манера письма отличает петербургского художника. Свои картины он создает в палате психоневрологического интерната.

Галина Артеменко /"Фонтанка.ру"/

Первая в жизни персональная выставка художника Александра Ильяшенко "#" (графика) открылась в самой маленькой галерее Петербурга – «Пятнадцать», или FFTN, что под самой крышей старого дома на 3-й Советской. Это пространство в четыре с половиной квадратных метра, в котором посетитель уж точно может остаться с искусством один на один.

Александра Ильяшенко от обычных художников отличает не только манера письма, но и то, что свои произведения он создает не в мастерской и даже не дома, а в палате психоневрологического интерната №7, где проживает постоянно.

Организовали первую персональную выставку Александра Ильяшенко создатели проекта «Широта и Долгота», о котором «Фонтанка» неоднократно писала. Искусствовед Наталья Петухова несколько лет проработала в арт-студии благотворительной организации «Перспективы» в Психоневрологическом интернате №3, а потом вместе с другими молодыми людьми создала «Широту и Долготу». Наталья рассказывает, что в интернат она с коллегами приезжает уже полтора года, раздает материалы, рисует с подопечными: «Я сразу отметила Александра – у него яркий выраженный художественный язык, стала собирать его работы».

У «Широты и Долготы» сложились хорошие отношения с руководством ПНИ №7. Можно даже сказать, что молодых людей пригласили в интернат, чтобы они рисовали с подопечными, чтобы люди, живущие в этом интернате, получили максимальную возможность творить, выразить себя.

Александр Ильяшенко не говорит. Его способ коммуникации с миром и людьми – улыбка, движение глаз, пожатие руки. И рисунки. Графичные линии, сдержанные и нежные цвета. Он заполняет листы линиями, не оставляя пространство пустым, но и не давая ему простора. Есть ли здесь гармония? Возможно. Александр не может рассказать.

«В его рисунках сложный визуальный ряд, – говорит Наташа. – Но вот для меня есть свои личные ассоциации с этими линиями: так Александр живет – в изолированной среде, среди ограничений, среди людей в белых халатах или в пижамах. Эта графика отображает мир интерната».

Организаторы выставки сравнили то, как рисует Александр Ильяшенко, с работами Пита Мондриана, которого вместе с Кандинским и Малевичем считают основоположником абстрактной живописи. Для Мондриана вертикальные и горизонтальные линии стали матрицей искусства.

«Я люблю линии и комбинации цветов на плоской поверхности с целью сознательного изображения всеобщей красоты настолько, насколько это возможно. Я хочу приблизиться к правде настолько, насколько смогу; таким образом я все привожу к абстракции, пока не достигну самой сущности (всегда внешней сущности!) вещей. [...] Я верю, что это может быть достигнуто посредством горизонтальных и вертикальных линий, сконструированных сознательным, но не рассчитанным способом, руководствующимся большей степенью интуиции, упрощенных до ритма и гармонии», – говорил Пит Мондриан.

Выставка Александра Ильяшенко продлится до 14 октября.

Галина Артеменко, "Фонтанка.ру"