При крушении вертолета под Костромой погиб замгенпрокурора России Карапетян. На место вылетел транспортный прокурор по Северо-Западу Колесов

Возле деревни Вонышево Костромской области к ночи 4 октября обнаружено тело заместителя генерального прокурора России Саака Карапетяна. Трагедия произошла при крушении вертолета, на котором государственный советник юстиции 1 класса возвращался с охоты.

Как сообщают коллеги «Фонтанки» с 47news, при катастрофе вертолета, произошедшей около 18 часов 3 октября около деревни Вонышево Солигаличского района Костромской области, разбился заместитель генерального прокурора России 58-летний Саак Карапетян. Ранее сообщалось, что при крушении погибли три человека.

Также стало известно, что государственный советник юстиции 1 класса Саак Карапетян выезжал в Костромскую область на охоту. По информации спасателей, кто 4 октября работает на месте происшествия, первоначальная версия аварии – перегруз вертолета при взлете.

По данным «Фонтанки», в 7 часов утра 4 октября в Костромскую область вылетел северо-западный транспортный прокурор Олег Колесов.