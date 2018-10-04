В Петербурге градсовет одобрил расширение музея Достоевского современным корпусом

Градостроительный совет Петербурга одобрил расширение Музея Достоевского в Кузнечном переулке. Как стало известно «Фонтанке», проект прошёл совещание с тринадцатью голосами за и пятью — против. Несколько экспертов, в том числе архитектор Никита Явейн, ушли с заседания до начала голосования.

Новое здание обсуждали вечером 3 октября. Процесс обошёлся не без драматических моментов, но в целом был довольно миролюбивым. Концепцию мастерской «Евгений Герасимов и партнеры» похвалил рецензент, генеральный директор ООО «Архитектурная мастерская Столярчука» Анатолий Столярчук. «Мы имеем инвестиционный договор с фондом Достоевского, подписанный на ПМЭФ руководством города. Мы имеем заинтересованного заказчика в лице музея. Мы понимаем, что строительство будет осуществляться не на бюджетные деньги, и они украдены не будут. Мы видим заинтересованного архитектора, влюблённого в творчество Достоевского», — отметил он. По мнению Столярчука, «есть поверхностное стремление попасть в масштаб, стилистику окружающей застройки, а есть более глубокое и осмысленное».

За концепцию высказался и Феликс Буянов, который считает удачной гранитную облицовку будущего корпуса. Эта «титаническая гладь» подчеркнет идею о том, что «Федор Достоевский является титаном отечественной литературы»: «Наш город стоит на Балтийском щите, который состоит из гранитов и базальтов. Здесь эта коренная порода как раз и выходит на поверхность». Руководитель архитектурного бюро «А.Лен» Сергей Орешкин предположил, что главное достоинство нового здания — оно будет узнаваемо как музей: «Через три года предстоит мировое событие — 200 лет со дня рождения Достоевского. Эта дата не может быть обойдена вниманием. Нужно выбирать: либо увековечить память всемирно известного писателя, либо сохранить среду. Для меня очевидно, что я бы увековечил дату». Никита Явейн в целом комплементарно отнёсся к проекту, хотя и не обошёлся без шпилек в адрес коллеги: «Я уверен, что меня бы вынесли с таким проектом». Явейн отметил «новорусскость, эффект бутика», отражённые в верхнем, стеклянном уровне нового здания.

«Если бы не было фамилии Достоевский, и это было бы торговый центр, я бы голосовал двумя руками за, — усугубил мысль Явейна доцент кафедры архитектуры Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Сергей Шмаков. — Но, поскольку здесь фигурирует фамилия Достоевский, лично я за консервативное решение фасада, за стилизацию под время Достоевского». Некоторые эксперты, в том числе начальник мастерской № 6 ОАО «Ленниипроекта» Михаил Сарри, усомнились, что концепция дойдёт до реализации в том виде, что одобрена градсоветом.

Острее всего против концепции выступили градозащитники. Директор центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов заявил, что к новому корпусу будет затруднён подъезд пожарных машин. Это нарушит пожарную безопасность и соседних зданий. Зампредседателя петербургского отделения ВООПИиК Александр Кононов напомнил, что основное здание музея в Кузнечном переулке является федеральным памятником культуры. «То, что одну из стен предполагается пробить на уровне первого, третьего и четвертого этажей (чтобы объединить с новым корпусом. — Прим. ред.) — противозаконно», — подчеркнул эксперт. Градозащитники настаивают на том, чтобы воссоздать здание XIX века, стоявшее рядом с музеем.

Сам Евгений Герасимов подчеркнул в разговоре с «Фонтанкой», что надеется, что идея будет поддержана городом несмотря на смену губернатора: «Мы надеемся, что это не встретит дополнительного сопротивления, и что Александр Дмитриевич (Беглов. — Прим. ред.) поддержит проект». Сейчас фонд Достоевского, уже выкупивший одну из квартир по соседству с основными помещениями музея, ведёт переговоры с собственниками ещё двух квартир. На строительство уже перечислил крупную сумму Андрея Якунин. Основатель «Группы ЛСР» Андрей Молчанов и инвестор Феликс Длин готовы внести миллионные пожертвования, как только будет выделен участок для строительства.

Концепция уже получила одобрение в Совете по архитектурному и историческому наследию петербургского Союза архитекторов. Следующий этап согласований — Совет по культурному наследию.